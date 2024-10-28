快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣水彩畫協會作品展 即日起新竹241藝術空間展出

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
藝術家郭宗正《米蘭大教堂》。圖／新竹市府提供
藝術家郭宗正《米蘭大教堂》。圖／新竹市府提供

新竹241藝術空間即日起邀請台灣水彩畫協會以「風。彩」為主題，展出會員精彩作品約110件，文化局表示，此次展出作品表現樣式多元，包括點染新竹古城的明媚新妝（賴武雄）、歷史長河的文化鋪陳（張旭光）等，展覽期間每周日於兒藝教室舉辦技法示範及親子共學活動，展期至11月24日止，歡迎民眾欣賞。

代理市長邱臣遠表示，台灣水彩畫協會自1970年創會以來已推動水彩活動超過50年，新竹早年以「書畫巢窟」著稱，協會的發起人之一李澤藩更是竹市美術史上極具影響力的前輩藝術家，對在地藝術具有重要的貢獻。

邱臣遠說，今年恰逢新竹寫生日活動10周年，台灣水彩畫協會會員踴躍參與，用彩筆為竹市的美麗地景留下珍貴的紀錄。精彩作品將於11月在文化藝廊舉行「2024新竹寫生日成果展」。

台灣水彩畫協會理事長黃進龍表示，此會為全國性水彩畫社團，以推展台灣水彩畫、增進畫友情誼、互相切磋、彼此激勵為宗旨，2012年正式立案，採會員制，目前會員計有110人，由大學教授，中等學校美術老師，年輕藝術家及愛好水彩畫家所組成。

黃進龍說，此次展出作品表現樣式多元，題材及內容既寬且廣，亦有文化厚度的詮釋，包括點染新竹古城的明媚新妝（賴武雄）、歷史長河的文化鋪陳（張旭光）、日常生活的歡樂歲月吟唱（林仁傑）、媒材試探的新奇造境（姚植傑）、宗教神聖的殿堂之宏偉（郭宗正）、花卉馨香的浪漫柔情（張綺芸）、山林樹梢的清澈與潔淨（成志偉）等，如此豐富樣態的水彩展現，值得欣賞。

文化局補充，台灣水彩畫協會許多會員皆是臺灣水彩界的泰斗，台灣水彩近幾年蓬勃發展甚至揚名海外，台灣水彩畫協會功不可沒，值得新竹畫會借鏡與分享。透過此展，盼能讓觀者深刻感受到畫家們對這片土地的濃厚情感，期待能讓市民產生共鳴。

藝術家姚植傑作品《雪鄉》。圖／新竹市府提供
藝術家姚植傑作品《雪鄉》。圖／新竹市府提供

文化局 新竹 邱臣遠

延伸閱讀

1張1萬元！賣周杰倫演唱會門票成詐騙新招 銀樓收到匯款揭內幕

歐洲最新預測康芮「周五花蓮登陸」 粉專告警：大又強的颱風

新竹萬聖遊行吸4.1萬人參加 警力升級未見「機師」

新竹萬聖夜遊行「新政治提款機」揪扮機師圍繞 邱臣遠扮悟空亮相

相關新聞

台7乙測速照相阻飆車降15% 17.9K新測速桿年底上路

桃園「山道猴子」重機飆車降溫！市警局在台7乙線8.2至12.1K建置區間測速後、加裝2支固定測速照相桿執法，台7及台7乙...

台灣水彩畫協會作品展 即日起新竹241藝術空間展出

新竹241藝術空間即日起邀請台灣水彩畫協會以「風。彩」為主題，展出會員精彩作品約110件，文化局表示，此次展出作品表現樣...

開工了！苗栗火車站電扶梯明年底完工 上、下樓不卡卡

國營台灣鐵路公司苗栗車站電扶梯工程備受期待，立委邱鎮軍今天分享台鐵近日開工，預定明年12月完工，屆時一些老人、身心障礙者...

竹市林森、西大路口無標誌卻有待轉格 機車族「霧煞煞」

新竹市西大路地下道是市區進竹科園區寶山路主要道路之一，與林森路交叉口車流量大，但該處地下道與旁邊平面車道的號誌複雜，該路口設置機慢車兩段式左轉停車格，卻無相關標示，還有科技執法，讓機車族「霧煞煞」，深怕被罰。

苗栗甜柿延遲性災害落果遍地 農友哀嚎血本無歸

苗栗縣泰安鄉、南庄鄉重要經濟作物甜柿，今年6月梅雨以來，疑似延遲性災害，目前產季卻落果嚴重，許多農民哀嚎，苗栗縣議員劉美...

聯合盃作文桃園初賽 2千人筆戰

第18屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽昨在啟英高中登場，國小至高中職組多達2010名學生參賽，猶如大型會考。議長邱奕勝連年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。