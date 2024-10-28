台灣水彩畫協會作品展 即日起新竹241藝術空間展出

新竹241藝術空間即日起邀請台灣水彩畫協會以「風。彩」為主題，展出會員精彩作品約110件，文化局表示，此次展出作品表現樣式多元，包括點染新竹古城的明媚新妝（賴武雄）、歷史長河的文化鋪陳（張旭光）等，展覽期間每周日於兒藝教室舉辦技法示範及親子共學活動，展期至11月24日止，歡迎民眾欣賞。

代理市長邱臣遠表示，台灣水彩畫協會自1970年創會以來已推動水彩活動超過50年，新竹早年以「書畫巢窟」著稱，協會的發起人之一李澤藩更是竹市美術史上極具影響力的前輩藝術家，對在地藝術具有重要的貢獻。

邱臣遠說，今年恰逢新竹寫生日活動10周年，台灣水彩畫協會會員踴躍參與，用彩筆為竹市的美麗地景留下珍貴的紀錄。精彩作品將於11月在文化藝廊舉行「2024新竹寫生日成果展」。

台灣水彩畫協會理事長黃進龍表示，此會為全國性水彩畫社團，以推展台灣水彩畫、增進畫友情誼、互相切磋、彼此激勵為宗旨，2012年正式立案，採會員制，目前會員計有110人，由大學教授，中等學校美術老師，年輕藝術家及愛好水彩畫家所組成。

黃進龍說，此次展出作品表現樣式多元，題材及內容既寬且廣，亦有文化厚度的詮釋，包括點染新竹古城的明媚新妝（賴武雄）、歷史長河的文化鋪陳（張旭光）、日常生活的歡樂歲月吟唱（林仁傑）、媒材試探的新奇造境（姚植傑）、宗教神聖的殿堂之宏偉（郭宗正）、花卉馨香的浪漫柔情（張綺芸）、山林樹梢的清澈與潔淨（成志偉）等，如此豐富樣態的水彩展現，值得欣賞。