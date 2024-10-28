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開工了！苗栗火車站電扶梯明年底完工 上、下樓不卡卡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站沒有配置電扶梯，必須走階梯上、下1樓、3樓。記者范榮達／攝影
苗栗火車站沒有配置電扶梯，必須走階梯上、下1樓、3樓。記者范榮達／攝影

國營台灣鐵路公司苗栗車站電扶梯工程備受期待，立委邱鎮軍今天分享台鐵近日開工，預定明年12月完工，屆時一些老人、身心障礙者等行動不便，上、下車站不會卡卡。

台鐵苗栗車站跨站站房2013年10月啟用，售票口及進出站閘門設在3樓，設置4座電梯，但沒有電扶梯，有時電梯故障，旅客必須走階梯，上下1樓、3樓，對一些老人、身障者等，不方便又吃力，公館鄉68歲的楊姓鄉民就曾因此背老母親，上3樓買火車票的慘痛經驗，地方期待設電扶梯改善。

前立委徐志榮、立委沈發惠及邱鎮軍團隊都關心進度，邱鎮軍今天分享好消息，他表示，苗栗火車站電扶梯工程已於10月14日開工，經費1億餘元，規畫在東站站外、第一月台、第二月台新設6座電扶梯，方便上、下車站1樓、3樓，工程預定明年12月完工。

台鐵公司指出，苗栗車站西站站外，因為沒有適合的地點，並未規畫電扶梯，將來電扶梯會在凌晨施工，不會影響鐵路交通，期間車站旅客動線調整等，台鐵會滾動式檢討，也會加派引導人員減少衝擊，電扶梯完成後搭配電梯，老人、身障及輪椅族等更方便。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、無障礙設施設備勘檢小組委員王封台表示樂觀其成，他說，身障團體一再陳情，電扶梯終於有譜了，苗栗火車站電梯故障率偏高，且內部悶熱，民眾頗有怨言，加了電扶梯，動線更友善。

苗栗火車站沒有配置電扶梯，必須走階梯上、下1樓、3樓。記者范榮達／攝影
苗栗火車站沒有配置電扶梯，必須走階梯上、下1樓、3樓。記者范榮達／攝影

台鐵 火車站 電梯

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