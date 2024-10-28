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台7乙測速照相阻飆車降15% 17.9K新測速桿年底上路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局在復興台7線移動測速照相， 違規超速飆車汽機車無所遁形。本報資料照
桃園市警局在復興台7線移動測速照相， 違規超速飆車汽機車無所遁形。本報資料照

桃園「山道猴子重機飆車降溫！市警局在台7乙線8.2至12.1K建置區間測速後、加裝2支固定測速照相桿執法，台7及台7乙線今年1至10月25日與去年同期相比，超速銳減15%，市警局交通大隊今天表示，台7線17.9K新增建測速照相取締遏阻汽車、重機族飆車，預計12底前驗收上路。

「山道猴子」台7乙線重機攜美飆車追焦去年爆紅後，桃園市警局先在台7乙8.2K至12.1K公里，雙向建置區間測速照相系統取締，重機族為避免區間照相取締罰款「上繳國庫」、改在彎道競速後「途中暫停」再啟動違規，道高一尺、魔鬼一丈，警方又在8.4K及8.45K雙向建置各1支固定測速照相桿，取締汽、機車族飆速和迴轉雙黃線違規，「重罰加吊牌讓重機及汽車族怕了」。

市警局交通大隊、大溪分局指出，自台7乙線及台7線加強區間測速照相取締下，重機及汽車競速件數明顯下降，統計今年1至10月上周止，台7及台7乙線總共超速5382件、平均每月取締538件，與前一年（2023年）同期總共超速6335件、每月平均取締633件，兩者相比，超速下降15%，科技執法和重罰加速「山道猴子」飆車下降。

為遏止汽機車族在台7及台7乙線競速及迴轉耍車技，維護生命安全，市警局決定在台7線17.9K處增設一支測速照相桿科技執法，目前已完成架設測速機器殼外觀，後續將持續安裝主機和照片測試，預計12月底前完成驗收啟用，為台7線及台7乙線科技執法遏阻重機、汽車族飆車再添利器。

桃園市警局新增台7線17.9K建置測速照相桿，遏阻汽機車飆車。圖／市警局提供
桃園市警局新增台7線17.9K建置測速照相桿，遏阻汽機車飆車。圖／市警局提供
桃園市警局新增台7線17.9K建置測速照相桿，遏阻汽機車飆車。圖／市警局提供
桃園市警局新增台7線17.9K建置測速照相桿，遏阻汽機車飆車。圖／市警局提供

山道猴子 測速 重機

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