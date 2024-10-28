竹市林森、西大路口無標誌卻有待轉格 機車族「霧煞煞」

新竹市西大路地下道是市區進竹科園區寶山路主要道路之一，與林森路交叉口車流量大，但該處地下道與旁邊平面車道的號誌複雜，該路口設置機慢車兩段式左轉停車格，卻無相關標示，還有科技執法，讓機車族「霧煞煞」，深怕被罰。

市府指出，該路口只要車太多，就會滿出機車待轉格外，易發生危險，因此林森路左轉西大路取消機車兩段式左轉，仍保留待轉格供使用。

警方指出，依「道路交通標誌標線號誌設置規則65條」，路口懸掛「機慢車兩段左轉標誌」必須要兩段式左轉，待轉格非判斷是否要兩段式左轉的依據，民眾行經路口只要路口處無懸掛機慢車需兩段式左轉標誌的路口，即可以無需兩段式左轉。

市議員劉康彥指出，他與議員施乃如、陳建名都接獲民眾反映，市區西大路與林森路口車流量多，尖峰時刻機車族若要待轉，待轉機車格根本無法負荷機車數量，許多超出格子的機車容易發生危險，另外，現行法令也無強制規定騎車到待轉區要打方向燈，這都可能導致後方車輛無法預測前方機車的動態，容易因待轉發生車禍。

劉康彥說，因此，他與施乃如、陳建名向市府爭取，林森路雙向車道左轉進西大路地下道或西大路取消機車兩段式左轉，如今機車兩段式左轉的號誌牌已撤除，但保留轉格讓機車族適應，提醒機車族行經該處，不需再兩段式左轉了。不過，西大路雙向左轉林森路，因車流大及路口特殊，仍維持機車兩段式左轉。

市府交通處指出，依「道路交通安全規則」第99條規定，市府近年逐步取消市區雙向各2車道路口機車兩段式左轉，已取消機車兩段式左轉路口包括中正路與北大路、西大路與北大路、南大路與西大路等多處路口。

交通處說，考量林森路為雙向各2車道，經評估不致影響行車安全，故取消機車兩段式左轉，但考量部分機車駕駛人跟不上車流速度切換至內側車道左轉，仍保留待轉格供民眾使用，以提升行車安全；另西大路地下道及平面車道共3車道，車流相對複雜，將審慎評估後，再行研議開放事宜。