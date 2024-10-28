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苗栗甜柿延遲性災害落果遍地 農友哀嚎血本無歸
苗栗縣泰安鄉、南庄鄉重要經濟作物甜柿，今年6月梅雨以來，疑似延遲性災害，目前產季卻落果嚴重，許多農民哀嚎，苗栗縣議員劉美蘭、楊文昌請命，爭取天然災害現金救助，補貼農友損失。
縣府農業處回應，泰安鄉部分日前會同農業部農糧署、苗栗區農業改良場等相關單位勘災，近日安排到南庄鄉，如果認定損害率超過20%標準，將會啟動災害現金救助作業，標準每公頃救助金10萬元。
南庄鄉各甜柿產銷班員集體陳情，指出南庄山區盛產甜柿，一年重要農產收入，但今年6月間梅雨季致落果嚴重，造成約6成的損失，當時勘災結果未符現金救
助標準，7月間凱米颱風來襲，風強雨大又連續陽光照射，果實延遲性落果、軟爛，剩餘可採收的果實，平均未達4成，有的農友更慘，剩下不到1成，柿農苦不堪言。
楊文昌、劉美蘭說，甜柿目前是產季，但因延遲性災害，開始外觀難以察覺，直到陸續落果才發現嚴重性，柿農的心在淌血，但泰安鄉相鄰的台中市和平區甜柿，今年5、6月豪雨、霪雨災害，早已發放現金救助，但苗栗縣柿農卻苦等至今，一年血本無歸，建請縣府等相關單位體恤農民。
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