苗栗甜柿延遲性災害落果遍地 農友哀嚎血本無歸

苗栗縣泰安鄉、南庄鄉重要經濟作物甜柿，今年6月梅雨以來，疑似延遲性災害，目前產季卻落果嚴重，許多農民哀嚎，苗栗縣議員劉美蘭、楊文昌請命，爭取天然災害現金救助，補貼農友損失。

縣府農業處回應，泰安鄉部分日前會同農業部農糧署、苗栗區農業改良場等相關單位勘災，近日安排到南庄鄉，如果認定損害率超過20%標準，將會啟動災害現金救助作業，標準每公頃救助金10萬元。

南庄鄉各甜柿產銷班員集體陳情，指出南庄山區盛產甜柿，一年重要農產收入，但今年6月間梅雨季致落果嚴重，造成約6成的損失，當時勘災結果未符現金救

助標準，7月間凱米颱風來襲，風強雨大又連續陽光照射，果實延遲性落果、軟爛，剩餘可採收的果實，平均未達4成，有的農友更慘，剩下不到1成，柿農苦不堪言。