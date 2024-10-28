聽新聞
0:00 / 0:00

律師陪報案被請走 竹市警：誤解造成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市21日才發生有女律師要領取遺失律師證，遭派出所警員強迫要求按指紋的爭議，市警局事後致歉。未料25日又有女律師陪同當事人報案，被警員要求離開。警方昨說明，員警對律師陪同權認知差異造成誤解，已由督察人員調查，若有違失檢討懲處。

該名女律師在Threads發文說，她知道警方受理詐騙案很煩躁，因此事先把案情、對話紀錄截圖整理成電子檔，不料員警一見到她陪同當事人到派出所，就稱報案為何需要律師？會妨礙到警方「請離開」，她雖當場表達已先整理好資料，員警回不需要，再度要她離開派出所。

該名女律師說，員警還要當事人提醒她注意說話的態度，讓她直言「不知哪裡得罪警察」，更重要的是「員警根本無權請她離開」，依法她是可以在場的。

新竹市警察局第一分局回應，派出所員警第一時間想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以當下才請律師離開，但此行為確實已影響律師的陪同在場權。

第一分局說，此案是員警對律師陪同權認知差異，造成雙方應對間產生的誤解，將持續加強要求員警相關的法紀教育及受理案件服務態度，避免類似的情形再次發生。

律師 新竹 警察

延伸閱讀

律師陪同報案竟遭請離 竹市警：若有違失將懲處

律師陪民眾報案被「請出去」 警：確實影響律師陪同在場權

影／商演歌手赴泰失蹤家屬報案 台中警方通報外交部協助

受竹科投保地影響 竹市連11年身心障礙進用率全國最低

相關新聞

苗栗稽查16桌遊店 14家有麻將桌

苗栗市一家桌遊店今年4月被查獲涉嫌賭博案，10桌賭客全都是學生，縣府憂心桌遊店「掛羊頭賣狗肉」，恐成治安隱憂。縣府清查全...

聯合盃作文桃園初賽 2千人筆戰

第18屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽昨在啟英高中登場，國小至高中職組多達2010名學生參賽，猶如大型會考。議長邱奕勝連年...

律師陪報案被請走 竹市警：誤解造成

新竹市21日才發生有女律師要領取遺失律師證，遭派出所警員強迫要求按指紋的爭議，市警局事後致歉。未料25日又有女律師陪同當...

桃園萬聖城開幕首日湧20萬人創新高 王齊麟現身掀高潮

2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，不但創歷年新高、較去年增1倍，甚至超越青埔跨年演唱會的17萬人次，接駁車班班...

宏其婦幼醫院31周年慶…孕媽親子同歡 院長：接生逾7.5萬baby

桃園市宏其婦幼醫院今天上午在中壢舉辦31周年院慶活動，寶寶爬行趣味、孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧，院長張紅淇表示，該院...

桃市中大醫院、清大附醫卡關 民代憂進度

桃園市醫療資源分布不均，但中大醫院、清大附醫等大型醫院設置案進度遙遙無期，其中，清大附醫因高雄醫學大學提出終止契約，雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。