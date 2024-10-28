律師陪報案被請走 竹市警：誤解造成

新竹市21日才發生有女律師要領取遺失律師證，遭派出所警員強迫要求按指紋的爭議，市警局事後致歉。未料25日又有女律師陪同當事人報案，被警員要求離開。警方昨說明，員警對律師陪同權認知差異造成誤解，已由督察人員調查，若有違失檢討懲處。

該名女律師在Threads發文說，她知道警方受理詐騙案很煩躁，因此事先把案情、對話紀錄截圖整理成電子檔，不料員警一見到她陪同當事人到派出所，就稱報案為何需要律師？會妨礙到警方「請離開」，她雖當場表達已先整理好資料，員警回不需要，再度要她離開派出所。

該名女律師說，員警還要當事人提醒她注意說話的態度，讓她直言「不知哪裡得罪警察」，更重要的是「員警根本無權請她離開」，依法她是可以在場的。

新竹市警察局第一分局回應，派出所員警第一時間想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以當下才請律師離開，但此行為確實已影響律師的陪同在場權。

第一分局說，此案是員警對律師陪同權認知差異，造成雙方應對間產生的誤解，將持續加強要求員警相關的法紀教育及受理案件服務態度，避免類似的情形再次發生。