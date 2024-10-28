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苗栗稽查16桌遊店 14家有麻將桌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣鎖定桌遊店聯合稽查，第一波16家，有14家麻將桌、1家德州樸克桌，1家純桌遊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣鎖定桌遊店聯合稽查，第一波16家，有14家麻將桌、1家德州樸克桌，1家純桌遊。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市一家桌遊店今年4月被查獲涉嫌賭博案，10桌賭客全都是學生，縣府憂心桌遊店「掛羊頭賣狗肉」，恐成治安隱憂。縣府清查全縣有84家桌遊店，近日啟動第一波聯合稽查，16家店內15家擺有麻將、德州撲克桌，雖未發現賭博，但強調將持續稽查。

苗栗警察分局今年4月查獲苗栗市南苗一家桌遊店提供場地收租，供不特定人涉嫌賭麻將，最高賭底200元、1台50元，36名大學生、4名未成年高中生與3名工作人員，扣案賭資6000餘元。

苗栗地方法院、縣府14日開少年事件聯繫會議，與會縣長鍾東錦、法官、社工及警方都憂心桌遊店林立，若以合法掩護非法涉嫌賭博，青少年如果沒錢鋌而走險犯罪，或為不法集團、幫派吸收，恐成治安問題隱憂。

縣府工商發展處清查，全縣84家申請登記營業類別歸屬休閒活動場館業（桌遊），其中1家停業，21日起協同縣府教育處、社會處及警察局等聯合稽查，第一波完成苗栗市、竹南鎮及頭份市16家次，其中多達14家擺設麻將桌，另有1家擺設德州撲克桌，但未查獲賭博，也皆為成年人。

工商發展處指出，一個月內將全面完成桌遊店聯合稽查，列管高風險場所；未來受理桌遊業設立登記，營業場所如為租用，將要求檢附載明租屋人同意出租供作為桌遊業，且不得從事麻將、撲克等賭博使用的租約，並由營業負責人具結不得有聚眾賭博等非法行為，防堵桌遊店掛羊頭賣狗肉。

桌遊 賭博 麻將

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