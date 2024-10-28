聯合盃作文桃園初賽 2千人筆戰

第18屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽昨在啟英高中登場，國小至高中職組多達2010名學生參賽，猶如大型會考。議長邱奕勝連年與會，肯定聯合報長期重視學生寫作能力，他昨天也贈送400本作文專書給學校、社區提升閱讀風氣。

聯合盃作文大賽是全國指標大型寫作賽事，桃園區初賽依年級不同分為6組，吸引2010名學生報考奮筆疾書。邱奕勝、市警局副局長劉印宮、市府地稅局主秘唐美蓮、市府教育局國教輔導團長傅美琴、啟英高中副校長林經凱與聯合報印發部副理李宗翰等人也同步揭題。

隨著AI時代來臨，高中職組作文題目即為「我對AI發展的看法」，切合時事。國教輔導團參與閱卷、評分，團長傅美琴表示，科技來自於人性，AI產品都是人腦思考出來，作文比賽也希望在AI時代，能培養孩子有自己的思辨力、創作觀點，成為未來的人才。

邱奕勝也說，作文還是要靠人憑藉己力書寫，而非靠AI找資料，作文大賽每年家長、學生參與踴躍，疫情也未停辦，希望贈送聯合報寫作力實踐作文專書，提升更多民眾、學生的閱讀與寫作力。

湛姓家長說，兒子今年是第2次參加作文比賽，她認為有助孩子的寫作、思考力和創造力，更能掌握整個文章和邏輯性。自己也常帶孩子戶外活動，鼓勵孩子能將親身經驗與感受，發揮創意為文。