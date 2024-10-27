桃園即起招募51名熱血青年委員 敢站出為青年及政策發聲

桃園市政府第6屆青年諮詢會委員對外招募，歡迎年齡介於16至40歲的學生與社會青年一同參與公共事務，預計招募51人青年朋友，自即日起至11月15日下班前受理報名，有興趣公共事務及希望發表政策建言的青年朋友，把握機會至青年局官網報名參與。

為強化青年參與公共政策發聲平台，市府青年局成立桃園市府青年諮詢會，邀集桃園設籍、就學或就業的青年加入，第5屆委員透過跨縣市交流靈感，提供形塑桃園青年品牌，激發未來創意構想，明年第6屆青年委員對外公開招募，入選委員依智慧生活、國際展望、文化發展及公共參與4大議題分組，定期會議及交流、研擬具體提案，傳遞青年意見，讓桃園更好。