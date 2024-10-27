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桃園萬聖城開幕首日湧20萬人創新高 王齊麟現身掀高潮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，開城演唱會在歌手鼓鼓和奧運金牌選手王齊麟合體時更掀起最高潮。圖／桃園市觀旅局提供
2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，開城演唱會在歌手鼓鼓和奧運金牌選手王齊麟合體時更掀起最高潮。圖／桃園市觀旅局提供

2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，不但創歷年新高、較去年增1倍，甚至超越青埔跨年演唱會的17萬人次，接駁車班班客滿。不過大量人潮也衝擊當地交通，觀旅局表示，昨天搭乘接駁民眾為去年3倍，假日會場周邊停車場飽和時，將引導車輛改道行駛。

桃園萬聖城今年邁入第5屆，昨起至11月3日在桃園藝文廣場盛大舉行。今年主打可愛又恐怖的學院風設計裝置藝術，首日開城演唱會更狂吸20萬人次，在歌手鼓鼓和奧運金牌選手王齊麟合體時掀起最高潮。

在警方疏導和接駁車宣導有成下，今年交通較往年順暢，新永和市場藍線接駁人次是去年3倍，桃園火車站後站紅線更有上千人次轉乘，下午1點開始每班就有近30人搭乘，越晚更是班班客滿，頻加開班次。

觀旅局長周柏吟表示，今年初的青埔跨年演唱會湧入17萬人次已創歷年新高，昨天的萬聖城開城首日就締造20萬人次佳績，成功打響桃園萬聖城名號，希望和雙北串聯，打造桃園萬聖城、新北耶誕城和台北新年城。

不過活動人潮洶湧仍引發部分民怨，議員黃瓊慧說，昨下午時藝文展演中心周邊停車場就已滿位，雖有加派警力支援，還是造成中正路周邊的交通堵塞，附近居民抱怨連連；此外今年拍照打卡點較去年少，感覺缺乏亮點，建議可跟在地的商家或商圈發展協會合作，做出在地特色。

觀旅局回應，桃園萬聖城移至藝文園區後，近2年與商圈密切合作，參加人數及活動效益大輻成長，面對眾多人潮，市府皆嚴陣以待，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場，假日會場周邊停車場飽和時，也會在交通重要路口同德六街、同德五街、藝文一街實施彈性管制，引導車輛改道行駛，減少在地交通衝擊。

觀旅局表示，今年萬聖城共有逾160攤位，是全台市集攤位最多，除有各式造型美食、在地文創攤位，今年也結合社會局公益彩券活動，邀請公益攤位進駐，讓新住民跟弱勢也能受惠，呼籲民眾搗蛋的同時不忘一起做公益。

2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，創下歷年新高。圖／桃園市觀旅局提供
2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，創下歷年新高。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 演唱會 王齊麟 萬聖節

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