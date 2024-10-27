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宏其婦幼醫院31周年慶…孕媽親子同歡 院長：接生逾7.5萬baby

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢宏其婦幼醫院31周年慶，寶寶爬行比賽趣味橫生。圖／院方提供
中壢宏其婦幼醫院31周年慶，寶寶爬行比賽趣味橫生。圖／院方提供

桃園市宏其婦幼醫院今天上午在中壢舉辦31周年院慶活動，寶寶爬行趣味、孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧，院長張紅淇表示，該院至今接生超過7.4萬多位產婦，迎接超過7萬5000多新生兒降臨，今年國慶寶寶接生14人全桃第一。

宏其婦幼醫院在中壢區發展至今31周年，院慶邀請許多新生兒父母、帶著寶寶一起參與該院生日，包括寶寶爬行造型比賽、準爸比育兒神隊友、孕媽咪闖關、淘氣寶貝搬搬樂、寶寶趣味抓周及親子遊戲闖關園遊會活動，現場熱鬧歡樂。

張紅淇說，該院每年接生新生兒多，為讓孕婦不同感受，3年前引進AI 輔助智慧產房系統，打造全方位婦科微創手術中心，設立無創海扶刀手術中心，裝設最新代的達文西機器手臂設備，院方更啟動宏其2.0版，軟硬體設備升級，成立高階超音波檢查中心、國際生殖不孕症治療中心，設立VIP門診及產科個案管理、婦科腫瘤衛教諮詢，一般門診走動式服務，切入病人為中心服務重點，讓婦幼患者得到最佳醫療照顧。

中壢宏其婦幼醫院31周年慶，市府衛生局長賈蔚（右二）、婦幼局長杜慈容（左二）與院長張紅淇（右一）同賀。圖／院方提供
中壢宏其婦幼醫院31周年慶，市府衛生局長賈蔚（右二）、婦幼局長杜慈容（左二）與院長張紅淇（右一）同賀。圖／院方提供
中壢宏其婦幼醫院31周年慶，孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧。圖／院方提供
中壢宏其婦幼醫院31周年慶，孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧。圖／院方提供

接生 新生兒

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