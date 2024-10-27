宏其婦幼醫院31周年慶…孕媽親子同歡 院長：接生逾7.5萬baby

桃園市宏其婦幼醫院今天上午在中壢舉辦31周年院慶活動，寶寶爬行趣味、孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧，院長張紅淇表示，該院至今接生超過7.4萬多位產婦，迎接超過7萬5000多新生兒降臨，今年國慶寶寶接生14人全桃第一。

宏其婦幼醫院在中壢區發展至今31周年，院慶邀請許多新生兒父母、帶著寶寶一起參與該院生日，包括寶寶爬行造型比賽、準爸比育兒神隊友、孕媽咪闖關、淘氣寶貝搬搬樂、寶寶趣味抓周及親子遊戲闖關園遊會活動，現場熱鬧歡樂。