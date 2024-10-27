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桃市中大醫院、清大附醫卡關 民代憂進度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市中大醫院、清大附醫等大型醫院設置案進度遙遙無期，引發多位民代關注。圖為清華大學桃園醫院模擬圖。圖／取自清大
桃市中大醫院、清大附醫等大型醫院設置案進度遙遙無期，引發多位民代關注。圖為清華大學桃園醫院模擬圖。圖／取自清大

桃園市醫療資源分布不均，但中大醫院、清大附醫等大型醫院設置案進度遙遙無期，其中，清大附醫因高雄醫學大學提出終止契約，雙方合作幾乎破局。市府回應，預計11月底前再與清大協商，若高醫大最後決定不合作，也會請清大另覓合作對象，市府會持續協助。

清大附醫土地面積7.2公頃，由市府無償撥用，其中5公頃規畫醫療園區，設一般病床329床、特殊病床186床；清大與高醫大去年7月簽約，由高醫大投入100億元興建，但才剛過1年，高醫大就提出終止契約，清大則強調雙方仍在協商。

議員吳進昌、徐其萬表示，桃園沿海地區僅有桃園醫院新屋分院，清大附醫位於中壢青埔，有助沿海醫療量能提升，要求市府明確掌握進度，不能繼續空等下去。

議員林政賢、凌濤指出，清大附醫土地由市府撥用，若高醫大確定退場，為何市府不直接介入，有效掌控進度？若清大、高醫大確定不合作，市府應有替代方案，以免拖延影響市民權益。

副市長王明鉅表示，目前土地已撥用給清大，雖市府可收回土地，但不希望走到最糟的一步，若市府自行主導BOT案也較吃力。他坦言，目前清大與高醫大合作近乎破局，市府先前已與清大開過一次會，預計11月底前再開會協商，希望清大屆時能提出解方。

衛生局長賈蔚表示，若高醫大最後決定不合作，會請清大另覓合作對象，市府會給予協助，也會要求具體時程，不會無限期拖延，若時間內沒有明確規畫，市府將另作安排。

除清大附醫進度停滯，議員許家睿提到，位於八德區的中大醫院也前景不明；盡管桃市新增次醫療區後，中大醫院可望新增床位，但政策反覆也影響建設時程，市府不能「只給蘿蔔沒有棒子」。賈蔚回應，中央大學希望全權主導醫院建設與營運，市府正積極遊說校方與市府合作。

桃園 清大 高醫

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