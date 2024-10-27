聯合盃作文賽桃園2100人如拚會考 議長、家長這樣說

聯合盃全國作文大賽今年邁入第18屆，桃園區初賽今天上午在桃園市私立啟英高中舉辦，吸引國小至高中職組學生約2100人參賽競爭熱烈，桃園市議長邱奕勝說，作文不是靠AI去找資料，完全是要靠人憑自己的想像寫出來，聯合盃作文比賽每年舉辦，疫情都沒停辦，很有意義。

聯合報辦理聯合盃作文大賽今年連續邁進第18年，已是全國最具指標的大型寫作賽事，桃園區初賽報名學生人數約2100人，國小中年級、國小高年級、國中7年級、國中8年級、國中9年級和高中職共6組比賽，吸引父母、家長陪考達2、3000人，鈴聲一響，學生魚貫進教室奮筆疾書，一如國中會考、大學學測競爭激烈。

邱奕勝肯定聯合報長期關心教育議題及重視學生寫作能力，他說，聯合盃作文大賽年年舉辦，他每年參加，科技電腦進入AI時代，作文還是完全要靠人寫出來，而非靠AI資找資料，作文大賽每年家長、學生參與踴躍，對學生對閱讀、寫作發揮創作力很有幫助，也將聯合報作文書本送至社區，讓鄉親、學生分享好文章。

傅美琴表示，作文比賽希望讓孩子在AI時代，有自己的思辨力、自己觀點，國教輔導團與聯合報緊密聯繫和參與閱卷、評分，科技來自人性，AI產品都是人腦思考出來，AI大數據是靠人分辨、思辨及統整能力，作文比賽可培養孩子的思辨及統能力，發表自己創作的觀點，成為未來的人才。

陪考湛姓家長說，她兒子主動要求參加作文比賽，繼去年參加國小高年級組作文比賽後，今年上國中第2次參加，她認為作文比賽有助孩子的寫作、思考力和創造力，像是語詞、成語應用比較能發揮，對整個文章和邏輯性掌握不一樣，她常帶孩子戶外體驗，希望孩子將親身經驗發揮創作寫在文章內，也有助孩子未來會考實戰經驗。