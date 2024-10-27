2度至苗栗火車站買台鐵便當撲空 站方及代售業者說抱歉

國營台灣鐵路公司苗栗車站今年8月30日恢復開賣台鐵便當，因數量有限，有消費者1星期2次投訴撲空買不到便當，站方、代售業者表示抱歉，業者說，有時便當也賣不完，請消費者諒解。

苗栗火車站商場空間，因疫情影響停擺多年，去年底重新招標出去，1樓便利商店今年7月1日營業，2樓空間8月30日由得標業者代售台鐵便當，業者中午準備80個至100個，現場上午11起販售，晚餐準備35個至50個，現場下午4點起販售。

讀者於10月20日、26日兩度向聯合報系投訴，指出20日台鐵便當上午11點開始營業，許多老人家在現場買便當碰壁，等車沒東西吃非常火大，年輕人也在旁詢問無奈離開，基本加便當數量都做不到？是否是要改成預定便當？另，26日搭火車回苗栗，下午5點多就買不到便當，許多長輩旅客撲空。

苗栗站方回應尊重代售業者商業行為，且火車站便利商店，及周邊商家也有許多替代店家可買到便當，業者則指出，台鐵便當每天約三分之一數量供預訂，三分之二販售，但有時也會賣不完，昨天26日周六中午準備85個，但沒有人預訂，最後還剩下5個沒有賣完，建議如果消費者最好先預訂，電話0958771756洽詢，避免撲空白跑一趟。