快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

律師陪同報案竟遭請離 竹市警：若有違失將懲處

中央社／ 新竹市27日電

1名律師日前陪同受詐騙民眾到新竹市某派出所報案，員警竟說報案不用請律師，並以妨礙作業為由將律師請離。對此，新竹市警察局第一分局表示，員警行為確有不妥，若有違失將依規檢討懲處。

1名女律師日前在社群平台Threads發文指出，她將被害人受騙過程打成電子檔、截圖對話紀錄後，帶著相關資訊陪同當事人到新竹市某派出所報案，盼方便做筆錄，未料竟遭員警請離。

女律師表示，該名員警對她說「報案為什麼要請律師」及「你會妨礙我，請你離開」等語，經向員警說明可提供電子檔方便作業，且不會影響員警作業等，但仍遭員警回「我不需要你的資料，注意你的態度，不然我可以請當事人改天再來」。

女律師指出，該名員警根本無權請她離開，依法她可陪同當事人在場，質疑警察素質不佳。

對此，新竹市警察局第一分局今天透過文字說明，初步調查該名派出所員警受理詐欺案件時，想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以才請律師離開。

第一分局表示，該員警行為已影響律師的陪同在場權，確有不妥之處，目前已由督察人員進行調查，若有違失將依規定檢討懲處，另也會加強法紀教育及受理案件服務態度。

然而，新竹市派出所員警受理民眾案件的爭議不只一樁。1名女子日前到竹市某派出所領取遺失的律師證時，員警以內部規定為由強迫蓋指印才可領回，遭質疑員警濫權。

律師 新竹 警察

延伸閱讀

律師陪民眾報案被「請出去」 警：確實影響律師陪同在場權

受竹科投保地影響 竹市連11年身心障礙進用率全國最低

竹市光復中學辦公益路跑 法國交換生響應共助身障者

逾4500人受惠 竹市11月起補助輪狀病毒、腸病毒等疫苗

相關新聞

桃園萬聖城開幕首日湧20萬人創新高 王齊麟現身掀高潮

2024桃園萬聖城昨開城首日湧入20萬人次，不但創歷年新高、較去年增1倍，甚至超越青埔跨年演唱會的17萬人次，接駁車班班...

宏其婦幼醫院31周年慶…孕媽親子同歡 院長：接生逾7.5萬baby

桃園市宏其婦幼醫院今天上午在中壢舉辦31周年院慶活動，寶寶爬行趣味、孕媽咪闖關及親子遊戲園遊會熱鬧，院長張紅淇表示，該院...

桃市中大醫院、清大附醫卡關 民代憂進度

桃園市醫療資源分布不均，但中大醫院、清大附醫等大型醫院設置案進度遙遙無期，其中，清大附醫因高雄醫學大學提出終止契約，雙方...

2度至苗栗火車站買台鐵便當撲空 站方及代售業者說抱歉

國營台灣鐵路公司苗栗車站今年8月30日恢復開賣台鐵便當，因數量有限，有消費者1星期2次投訴撲空買不到便當，站方、代售業者...

竹苗之光！畫家陳永欽5度獲全國版印年畫首獎

全國第40屆版印年畫得獎名單已出爐，新竹縣版畫家陳永欽以「蛇燦蓮花迎好年」作品獲首獎，縣長楊文科讚譽他為竹縣之光，獲獎實...

響應淨零碳排 竹市環保局辦環境教育活動推原型食物

響應淨零碳排，打造宜居永續、健康安心家園，新竹市環保局與新竹市一貫道協會今在樹林頭公園舉行低碳蔬食「吃在地、食當令」環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。