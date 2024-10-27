竹苗之光！畫家陳永欽5度獲全國版印年畫首獎

全國第40屆版印年畫得獎名單已出爐，新竹縣版畫家陳永欽以「蛇燦蓮花迎好年」作品獲首獎，縣長楊文科讚譽他為竹縣之光，獲獎實至名歸；陳永欽不僅深耕創作藝術，年初並受邀參與縣府辦的春節揮毫，與大眾分享他的創作，深受民眾喜愛。

新竹縣文化局指出，陳永欽原籍苗栗苑裡，現居新竹縣竹北市，他求學時期接觸素描、水彩及國畫，進入社會後師承版畫家朱錦城，從此走入版印年畫的世界，從事版畫創作藝術30多年，曾獲中華民國版印年畫第11、13、14、16屆首獎、全省美展第53屆版畫類銅牌獎、大墩美展第3名、南瀛雙年美展佳作、國際版畫雙年展入選，作品並獲國立美術館典藏，今年他又再次抱回版印年畫首獎，藝術創作能量豐沛。

陳永欽說，他從小就喜歡繪畫，學生時代還和同學辦美術社團，當兵時自己玩紙雕，出社會工作穩定後，向朱錦城老師學習工筆國畫，在老師引領下，又走向版畫及版印年畫的領域。