響應淨零碳排 竹市環保局辦環境教育活動推原型食物

響應淨零碳排，打造宜居永續、健康安心家園，新竹市環保局與新竹市一貫道協會今在樹林頭公園舉行低碳蔬食「吃在地、食當令」環境教育活動，活動設有20攤80種特色蔬食料理及環保闖關遊戲，強調使用在地、當季的新鮮食材，並推廣原型食物的烹調方式，讓民眾在享用美味的同時，也能增進環保知識。

環保局指出，藉由「低碳飲食」可以減少二氧化碳的排放，選擇當地、當季的食材，以簡單的烹調方式調理食物、不選擇加工食品、減少吃肉，除了有助於維持身體健康，也可以降低對環境的衝擊，同時在生活上「購買適當分量，避免浪費」、「小火烹調，節省能源」、「選購減少或無包裝產品，減少產生垃圾」及「出門購物減少開車」等行為，每一個環保小動作都可以累積起來，產生重要的影響力，共同努力為地球盡一份力量。

環保局表示，活動現場特別邀請中華大學老師潘崑宏與代理市長邱臣遠共同示範「食染怒鳥飯糰」的蔬食料理，教導民眾製作更多元且營養的蔬食。此外，現場設置了20個蔬食攤位，提供80種以上的特色料理，包括米食、滷味、炸物、甜點和飲品，並融入客家及新住民的蔬食菜色，展現豐富的創意與美味。

為了提高環保意識，活動還設置了環境衛生、源頭減量和資源回收等環保闖關遊戲，成功通過三關的參加者可獲得50元的蔬食品嚐券，鼓勵大家積極參與並學習環保知識。

環保局表示，活動現場設置了環保餐具借用攤位，以減少一次性餐具的使用。參加者無論是「自備」餐具還是「借用」環保餐具並歸還，均可獲得一份限量400份的環保精美小禮（木漿棉菜瓜布）。鼓勵民眾成為「淨零綠生活」的環保模範生。