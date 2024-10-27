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新竹縣提升運動場域 森林足球場、空中網球場明年亮相

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉「五人制天然草皮足球場興建計畫」獲中央補助1350萬元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉「五人制天然草皮足球場興建計畫」獲中央補助1350萬元。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為持續提升縣內運動量能，爭取經費施設場館，其中有尖石「森林足球場」、竹北「空中網球場」美稱的體育場館興建計畫最近共獲中央補助2370萬元，預計明年9、10月相繼亮相啟用，提供縣民運動的好去處。

縣府指出，今年除北埔鄉、湖口鄉規畫興建樂活運動館，近來又有好消息，尖石鄉五人制天然草皮足球場興建計畫、竹北國民運動中心頂樓建置網球場工程獲體育署補助，希望相關設施完成後，更進一步帶動縣內運動風氣。

縣長楊文科表示，縣內既有運動設施或場館設施提升機能，是縣府積極推動的重點項目之一，透過既有運動場館增加場地和運動設施，可在有限的都市土地及建設經費條件下，將縣內運動資源最大化，強化設施基礎服務及運動遊憩環境。

尖石鄉五人制天然草皮足球場計畫獲補助1350萬元，足球場選址在鄉內風景秀麗的尖石鄉綜合運動場，總面積為1萬9707公尺，規畫新設五人制天然草皮足球場2處，工程包括排水及噴灌系統、拆卸式攔球軟網、阻球網、夜間照明設備、足球門及活動式觀眾席等，預計114年5月開工、10月完工，盼拓展鄉民運動及活動祭典場地，使鄉內未來有充足條件栽培多元運動選手，提升偏鄉運動資源，縮短城鄉差距。

另外，竹北國民運動中心頂樓建置網球場工程獲補助1020萬元，在竹北國民運動中心頂樓新設3個露天網球場、照明設施等工程項目，預計明年6月開工、9月完工，場館現有羽球場、桌球場、籃球場、體適能室、韻律教室等，明年再增設網球場後，全運運動設施將完善。

新竹縣教育局表示，感謝立委林思銘、徐欣瑩協力支持爭取竹縣體育發展及提升民眾運動環境，希望透過興建尖石鄉五人制足球場和竹北國民運動中心網球場，為縣內帶來更多運動風潮，促進民眾健康生活。

新竹縣竹北國民運動中心頂樓將興建空中網球場，圖為模擬示意圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北國民運動中心頂樓將興建空中網球場，圖為模擬示意圖。圖／新竹縣政府提供

竹北 足球 運動

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