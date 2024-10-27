其人其事／三仁壽道卡斯族裔 推動列為原住民族

「我不是王先生，我是三先生！」新竹縣芎林鄉清潔隊長三仁壽不僅姓氏特殊，人生經歷也精采，接連念了2所大學自台大法律畢業後，考上公務員在政風單位服務多年，12年前被當時鄉長莊雲嬌力邀到芎林鄉當清潔隊長，換下西裝開啟另一段職涯。

三仁壽說，他大學讀中興法商地政系，服役後考入調查單位，30多歲幫好友作保，未料對方跑路，由他挑起賠償責任，成了「心中永久的痛」；當時嚮往台大廣闊的校園環境，也有感法律知識很重要，補習一年考進台大法律系，由於比同學年紀大了10歲以上，成了班上的「老大哥」。

三仁壽台大畢業後，在父母的期盼下，再度投入公職。他說，「三」姓太特殊，以前參加告別式，常被司儀誤認喊成「王仁壽」，妻子姓名叫潘嘉雯，也堅拒冠夫姓，擔心聽起來會成了「三斑家蚊」。經向內政部查詢，全台姓「三」僅130多人。

三仁壽是平埔族道卡斯族竹塹社後裔，清代官府賜姓「 三、錢、衛、廖、潘、黎、金」並建七姓祠堂，乾隆皇帝御賜「義勇可嘉」御匾，縣定古蹟竹北市「采田福地」正是當年的七姓公祠堂。

因擁有法律、地政等專業，三仁壽2年前被推舉擔任祭祀公業竹塹社七姓公管委會理事長。他說，道卡斯族如今雖已漢化，但自身認同感增強，年輕輩正推動連署，爭取中央認定列為原住民族，七姓公祭祀公業也支持。

此外，祭祀公業原有七姓族人參加，但其中金姓、黎姓的後人可能因移居等未再參與，尋找兩姓族人回歸，也是他們的使命。