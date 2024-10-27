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泰安鄉溫泉飯店申請停業 再爆欠薪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
泰安鄉錦水溫泉飯店7月初開始在門口貼出「內部整修，暫停營業」公告，近日爆出積欠員工爭議。圖／民眾提供
泰安鄉錦水溫泉飯店7月初開始在門口貼出「內部整修，暫停營業」公告，近日爆出積欠員工爭議。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉知名的錦水溫泉飯店「暫停營業」已3個多月，昨天爆出該飯店約30名員工還遭欠薪及資遣費約470餘萬元，縣府勞青處昨證實，已開罰業者2萬元。業者未回應是否有財務困難，但表示仍在考量是否全面整修或換手營運。

時序進入秋冬的泡湯旺季，位於泰安溫泉區且為第一家領有溫泉標章的錦水溫泉飯店，已營運21年，但6月下旬先以內部整修為由，向縣府文觀局申請暫停營業1年，7月起在門口張貼「內部整修、暫停營業」公告。

縣府勞青處長王浩中證實，該飯店約30名員工遭欠薪及資遣費約470萬元，雇主雖有提出申請大量解雇，但第一次勞資調解未成立，縣府依法先對該業者開罰2萬元，後續將再接觸該飯店員工了解訴求，持續安排勞資調解或協助提起救濟訴訟。

王浩中說，第一次勞資調解破局，雇主有提出之後經營權若順利轉手，員工即能銜接繼續工作，因此暫不發放資遣費。

徐姓業者不願證實是否有經營困難或財務危機，僅低調表示，飯店內部設施簡樸也已老舊，才有暫時停業整修打算。還在考量是否全面整修再出發，或尋求他人接手運營，再過一個月就會有結果。

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