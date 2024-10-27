桃社宅禁抽菸 首例累犯被驅離

桃園市現有12處社會住宅、入住4211戶，但屢有住戶抱怨癮君子抽菸擾鄰，市府8月起嚴格執行社宅禁菸規定，抓到3次就終止租約，首例抽菸累犯住戶近日搬離八德社宅。藍綠民代都表態支持，住宅處也提到，還有21戶為初犯，將持續稽查。

台中市住宅發展工程處說明，中市社宅也訂有住民生活管理公約，包含公共區域全面禁菸、室內與陽台不得抽菸等；違規者將記違規10點，累計扣分超過100點者，依約終止租賃契約並強制搬出，未來3年內還不得申請中市府興辦的社宅。據統計，目前12件抽菸違規記點案件，尚無被驅離者。

被桃園市住宅發展處下達禁菸逐客令的住戶，住在八德區社宅，祖孫同住3房型月租一萬多元，如果到外面租相同房型，每月要超過2萬元。

抽菸的是該戶孫兒，多次被發現在室內開窗抽菸，鄰居不堪其擾，錄影舉報，該戶知道沒辦法住下去後，拜託管理中心給他時間找房子，終於在前天搬出去。

住宅處也說明，社宅範圍內包含室內及陽台全面禁止吸菸，8月禁菸新制實施以來，有22名住戶因吸菸行為被舉報，1戶已被要求遷出，另有21戶為首次被舉報各記10點，若犯第2、3次將再各記30點，只要違規記點達60點者，一律終止社宅租賃契約。

議員朱珍瑤表示，有些人對菸味很敏感，可能引發呼吸道健康問題，她支持社宅禁菸處分的做法，嚴格執行也有示警且讓住戶不要存僥倖的想法。議員呂林小鳳也支持，強調社宅很搶手且能照顧弱勢，一定要維護品質，並確實執行禁菸等規範。議員黃家齊認同，市府是針對累犯下逐客令，也建議可思考用獎勵方式，鼓勵社宅做好禁菸工作。

桃園市出現因抽菸違規被驅離社宅的首例，未來是否能再申請入住？住宅處指出，尚無此規定，但桃園社宅上萬人等待，重新申請至少要兩、三年才有可能等到，屆時也會列入評審條件。