聽新聞
0:00 / 0:00

全台最年輕清潔員 17歲扛家計打敗碩博士

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園報導
17歲莊智淇是全國最年輕的清潔隊員，目前還在念高職。記者鄭國樑／攝影
17歲莊智淇是全國最年輕的清潔隊員，目前還在念高職。記者鄭國樑／攝影

桃園市環管處去年7月招451名清潔隊員，莊智淇錄取，滿16歲後於今年1月報到，成為全國最年輕的清潔隊員；他來自單親家庭，近日滿17歲，成熟懂事，白天工作，晚上進修讀書，賺錢幫忙媽媽貼補家用。

「上班第一天不習慣，但一周就適應了。」莊智淇在中壢中隊廚餘組，每天一早就跟著2、3名「叔叔輩」同事巡迴近30個社區收集廚餘桶，搬運每桶重達60公斤的廚餘，雖有機械車檯輔助，對體力仍是不小考驗。

莊智淇今年錄取中壢高商進修部，下班沒多久，就趕傍晚5點50分的第一節課，即使白天工作都是體力活，他上課格外專心，課堂測驗成績名列前茅。

莊智淇母親是新住民，在工廠上班養育4個孩子，莊有2個哥哥、1個妹妹，大哥也是清潔隊員。去年國中還沒畢業，莊智淇就抓緊時間複習題庫，準備清潔隊員筆試，扛15公斤沙袋跑30公尺只花11.39秒，難不倒他。

2月領到首份薪水約4萬5千元，莊智淇請全家人吃飯，也按規畫每月固定給媽媽1萬元家用。靦腆的他說，媽媽辛苦養家，每天早起上班，回家還要煮飯、張羅，讓他很心疼，希望靠自己的力量，幫忙分攤家計。

16歲選擇當清潔隊員，同齡者多還在讀書。莊智淇坦言，多少會羨慕同學，但他很珍惜清潔隊員的工作，未來還沒想清楚要不要上大學，但目標先完成高職學業，未來計畫考職業駕照開垃圾車，薪資更穩定。

環管處長張書豪說，莊小小年紀想分攤家計很難得，要能錄取清潔隊員不簡單，智淇只有國中畢業，打敗了不少碩士、博士學歷者，上班後更覺得他既認真又懂事，配合進修部課業替他排白天班，鼓勵完成學業。

廚餘

延伸閱讀

全台最年輕清潔隊員僅17歲 單親少年賺錢為母分攤家計

博士學歷加10分！竹北清潔隊招考主打高學歷 為哪樁？

清潔隊員辛酸誰人知 忍受髒臭、職災風險還恐遭暴力攻擊

張書豪曝情史認「交往夜店妹」 小S秒追問：歐陽龍知道嗎

相關新聞

新竹萬聖遊行吸4.1萬人參加 警力升級未見「機師」

新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，代理市長邱臣遠裝扮成七龍珠的孫悟空與民同...

竹北清潔隊招考 博士加分惹議

清潔隊員工作穩定、薪水不差，近年各縣市招考清潔隊員，屢有碩博士學歷者報考。竹北市公所近日招考也瞄準「高學歷」族群，博士學...

全台最年輕清潔員 17歲扛家計打敗碩博士

桃園市環管處去年7月招451名清潔隊員，莊智淇錄取，滿16歲後於今年1月報到，成為全國最年輕的清潔隊員；他來自單親家庭，...

桃社宅禁抽菸 首例累犯被驅離

桃園市現有12處社會住宅、入住4211戶，但屢有住戶抱怨癮君子抽菸擾鄰，市府8月起嚴格執行社宅禁菸規定，抓到3次就終止租...

泰安鄉溫泉飯店申請停業 再爆欠薪

苗栗縣泰安鄉知名的錦水溫泉飯店「暫停營業」已3個多月，昨天爆出該飯店約30名員工還遭欠薪及資遣費約470餘萬元，縣府勞青...

其人其事／三仁壽道卡斯族裔 推動列為原住民族

「我不是王先生，我是三先生！」新竹縣芎林鄉清潔隊長三仁壽不僅姓氏特殊，人生經歷也精采，接連念了2所大學自台大法律畢業後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。