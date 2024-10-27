全台最年輕清潔員 17歲扛家計打敗碩博士

桃園市環管處去年7月招451名清潔隊員，莊智淇錄取，滿16歲後於今年1月報到，成為全國最年輕的清潔隊員；他來自單親家庭，近日滿17歲，成熟懂事，白天工作，晚上進修讀書，賺錢幫忙媽媽貼補家用。

「上班第一天不習慣，但一周就適應了。」莊智淇在中壢中隊廚餘組，每天一早就跟著2、3名「叔叔輩」同事巡迴近30個社區收集廚餘桶，搬運每桶重達60公斤的廚餘，雖有機械車檯輔助，對體力仍是不小考驗。

莊智淇今年錄取中壢高商進修部，下班沒多久，就趕傍晚5點50分的第一節課，即使白天工作都是體力活，他上課格外專心，課堂測驗成績名列前茅。

莊智淇母親是新住民，在工廠上班養育4個孩子，莊有2個哥哥、1個妹妹，大哥也是清潔隊員。去年國中還沒畢業，莊智淇就抓緊時間複習題庫，準備清潔隊員筆試，扛15公斤沙袋跑30公尺只花11.39秒，難不倒他。

2月領到首份薪水約4萬5千元，莊智淇請全家人吃飯，也按規畫每月固定給媽媽1萬元家用。靦腆的他說，媽媽辛苦養家，每天早起上班，回家還要煮飯、張羅，讓他很心疼，希望靠自己的力量，幫忙分攤家計。

16歲選擇當清潔隊員，同齡者多還在讀書。莊智淇坦言，多少會羨慕同學，但他很珍惜清潔隊員的工作，未來還沒想清楚要不要上大學，但目標先完成高職學業，未來計畫考職業駕照開垃圾車，薪資更穩定。

環管處長張書豪說，莊小小年紀想分攤家計很難得，要能錄取清潔隊員不簡單，智淇只有國中畢業，打敗了不少碩士、博士學歷者，上班後更覺得他既認真又懂事，配合進修部課業替他排白天班，鼓勵完成學業。