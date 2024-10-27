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竹北清潔隊招考 博士加分惹議

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／連線報導
新竹縣竹北市公所清潔隊近日招募人才，對高學歷者加分，市長鄭朝方（前）還為隊員設計新制服，目標是將清潔隊打造成竹北的門面。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所清潔隊近日招募人才，對高學歷者加分，市長鄭朝方（前）還為隊員設計新制服，目標是將清潔隊打造成竹北的門面。圖／竹北市公所提供

清潔隊員工作穩定、薪水不差，近年各縣市招考清潔隊員，屢有碩博士學歷者報考。竹北市公所近日招考也瞄準「高學歷」族群，博士學歷最高加10分、碩士加7分、學士加5分，民代對此正反意見都有，也引發學歷歧視質疑。

竹北市公所回應，市長鄭朝方想打造清潔隊「自有品牌」，才希望透過學歷、專業執照等甄選項目，鼓勵有能力的年輕人加入團隊，且清潔隊員身在第一線與民眾互動，希望成為最佳門面。

鄰近的桃園市、新竹市與台中市，招考清潔隊員多以國小或國中以上學歷即可報考。桃園市多年前曾祭出碩士加分，遭民代質疑公平性，檢討後取消。

竹北市公所日前宣布招考15名清潔隊員，學士以上教育程度加重計分，持職業大貨車、大客車駕照及汽車修護證照者也加分。吸引31人報考，其中2人有碩士學歷；31日面試、體能測試。隊員不分學歷，月薪4萬5750元。

「不應以學歷為絕對高分加分項目。」勞動黨竹縣議員羅美文說，清潔工作者靠能力、資歷強化不可取代性，若偏重學歷可能讓具備專業能力、但無高學歷的人才被忽視，建議竹北市公所勿損害勞動者權益。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華也說，替高學歷加分是變相剝奪學歷較低者就業權益，也讓招考競爭欠缺公平。很少聽過為高學歷者加分，通常是幫中高齡、弱勢者加分，且高學歷不代表有清運專業能力。

竹北市民代表游雅婷則認為，清潔隊有高學歷隊員有助於管理，讓作業更有效率。市代何宜芯也說，為學歷、證照加分，可吸引多元人才，有助清潔隊升級。

竹縣府勞工處指出，設定學歷、證照等條件可以加分，不違反就業服務法相關規定。就服法規定不得以種族、階級、語言、性別、年齡、身障等身分，歧視求職者或雇用員工。

北市 竹北

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