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新竹萬聖遊行吸4.1萬人參加 警力升級未見「機師」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與。記者黃羿馨／攝影

新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，代理市長邱臣遠裝扮成七龍珠的孫悟空與民同樂，由於去年曾發生臉譜男事件，今年警力維安升級，原本「新政治提款機」在網路揪人扮成機師圍繞邱臣遠，但均未見身影。

新政治提款機前陣子才預告將升級成拉霸機參加萬聖遊行，不過24日「本機」卻突然發文表示「因擔心人身安全不參加了」，不過昨天看到8名臉譜男不起訴的新聞，又氣到在臉書「推薦」大家含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞邱臣遠。

因去年發生臉譜男抽菸圍繞新政治提款機事件，今年新竹市警察局不敢大意，除了配置快打部隊外，警察局長邱紹洲也帶領警局一級主管們，一路護送邱臣遠。邱臣遠也準備了一大桶的糖果分發給遊行路線上的小朋友，活動歡笑聲不斷，今年活動圓滿順利。

邱臣遠表示，市府團隊每年都會以不同的主題裝扮，與市民一同歡慶萬聖節。去年市長高虹安扮演「哈利波特」，象徵「智慧、友情與同心協力」；今年則選擇「七龍珠」作為裝扮，除配合今年龍年外，也代表「勇敢、冒險與團隊精神」，很開心與民眾一起參與這場盛會，攜手共度一個難忘的夜晚。

新竹市文化局長王翔郁表示，萬聖節系列活動是新竹市的重要年度盛事，主要吸引親子家庭及年輕人參與，每年都有不同的主題，讓大家享受熱鬧的節慶氛圍。

今年代理市長邱臣遠率領市府團隊，變身成七龍珠的孫悟空、布瑪、大普烏、人造人18號及琪琪等角色，除向已故漫畫家鳥山明致敬外，也象徵與故事中的角色一起帶著勇氣與民眾一同踏上遊行冒險。

新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，教育處副處長張品珊扮成琪琪與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，教育處副處長張品珊扮成琪琪與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，代理市長邱臣遠裝扮成七龍珠的孫悟空與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，代理市長邱臣遠裝扮成七龍珠的孫悟空與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，城市行銷處處長嚴翊琦扮成魔人普烏與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，城市行銷處處長嚴翊琦扮成魔人普烏與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，秘書長張治祥扮成布瑪與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，秘書長張治祥扮成布瑪與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，立委鄭正鈐扮成瑪利歐與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，立委鄭正鈐扮成瑪利歐與民同樂。記者黃羿馨／攝影
新竹市今天晚間舉辦萬聖節大遊行，民眾擠爆府前廣場。記者黃羿馨／攝影
新竹市今天晚間舉辦萬聖節大遊行，民眾擠爆府前廣場。記者黃羿馨／攝影

提款機 新竹 邱臣遠

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