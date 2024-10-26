聽新聞
0:00 / 0:00
新竹萬聖遊行吸4.1萬人參加 警力升級未見「機師」
新竹市萬聖夜「NOW GO搞怪趴」大遊行今晚登場，吸引了4.1萬名民眾熱情參與，代理市長邱臣遠裝扮成七龍珠的孫悟空與民同樂，由於去年曾發生臉譜男事件，今年警力維安升級，原本「新政治提款機」在網路揪人扮成機師圍繞邱臣遠，但均未見身影。
新政治提款機前陣子才預告將升級成拉霸機參加萬聖遊行，不過24日「本機」卻突然發文表示「因擔心人身安全不參加了」，不過昨天看到8名臉譜男不起訴的新聞，又氣到在臉書「推薦」大家含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞邱臣遠。
因去年發生臉譜男抽菸圍繞新政治提款機事件，今年新竹市警察局不敢大意，除了配置快打部隊外，警察局長邱紹洲也帶領警局一級主管們，一路護送邱臣遠。邱臣遠也準備了一大桶的糖果分發給遊行路線上的小朋友，活動歡笑聲不斷，今年活動圓滿順利。
邱臣遠表示，市府團隊每年都會以不同的主題裝扮，與市民一同歡慶萬聖節。去年市長高虹安扮演「哈利波特」，象徵「智慧、友情與同心協力」；今年則選擇「七龍珠」作為裝扮，除配合今年龍年外，也代表「勇敢、冒險與團隊精神」，很開心與民眾一起參與這場盛會，攜手共度一個難忘的夜晚。
新竹市文化局長王翔郁表示，萬聖節系列活動是新竹市的重要年度盛事，主要吸引親子家庭及年輕人參與，每年都有不同的主題，讓大家享受熱鬧的節慶氛圍。
今年代理市長邱臣遠率領市府團隊，變身成七龍珠的孫悟空、布瑪、大普烏、人造人18號及琪琪等角色，除向已故漫畫家鳥山明致敬外，也象徵與故事中的角色一起帶著勇氣與民眾一同踏上遊行冒險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言