桃聯合婚禮浪漫宇宙風 張善政宇航領80對新人永恆誓約

桃園市政府於今日在皇家薇庭舉辦「浪漫宇宙·真愛永恆」市民聯合婚禮，市長張善政化身宇航員，帶80對新人航向幸福，在親友的見證祝福下，完成浪漫的主題婚禮。

張善政表示，今年聯合婚禮首次以網路活動票選決定婚禮主題，吸引超過千名市民投票，最後由「浪漫宇宙」獲得最高票。聯合婚禮現場以銀河概念主題，搭配夢幻舞台、銀河進場大道、星球主題拍照區、浪漫星辰等6大宇宙主題布置，為新人打造永生難忘的婚禮。

張善政說，市府積極推出各項友善政策，從照顧準媽咪的「好孕專車」、「一生好運卡」、擴大產檢補助項目，到孩子出生後的產後憂鬱心理諮商及生育補助等都提出多元配套。此外，也推動5歲幼兒免學費、國中小免費營養午餐等政策，目的都是要減輕市民朋友生兒育女的負擔，讓他們無後顧之憂地打拚事業，並妥善運用市府的政策資源，打造屬於自己的幸福家庭。

議長邱奕勝表示，桃園是一個幸福的城市，市長張善政上任以來，推出許多婦幼友善政策，希望藉此吸引更多年輕朋友落腳桃園，為大家帶來更多幸福感，未來桃園市議會將與市府持續攜手合作，打造更幸福的宜居城市，祝福所有新人婚姻幸福美滿。

民政局長劉思遠表示，今年聯合婚禮熱度不減，開放1分鐘就湧入40對新人報名，80對名額瞬間額滿。為了讓新人盡情展現自我，現場規畫最佳造型及最符合主題新人獎各1對，鼓勵新人以宇宙主題或最有特色的造型進行服裝穿搭，優勝的2組新人可把萬國行李箱帶回家。

聯合婚禮開場由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥引領80對新人進場，市長張善政在浪漫宇宙布置情境下，舉行證婚儀式，現場新人許下誓言甜蜜擁吻，現場氣氛溫馨。活動邀請去年在桃園登記結婚的金曲獎最佳演唱組合團體「慢慢說」擔任婚禮歌手，透過美聲祝福新人。

聯合婚禮上，有新人特別穿上軍服牽著另一半走上幸福的紅毯；同在中央大學服務的新人分享，他們人生參加的第一場聯誼就是最後一場，因為一次就幸運找到人生另一半，直言緣分真的很奇妙。另一對戶外走跳型小夫妻，號稱桃園通，踏遍桃園所有景點，分享每次旅行都像共同完成一個里程碑，如今決定步入婚姻攜手走向人生下一個重要階段。

今年80對新人有5對以已懷孕為歷年最多，參加聯合婚禮的每對新人皆可獲得飛利浦電子調理鍋及景福宮加持的好孕金鏟等桃園六禮，市議會加碼贈送80個大同電鍋還有抽獎活動，包含法國巴黎來回機票、日本沖繩蜜月旅行、人氣家電及金飾等獎項，要讓幸運新人帶回家。