竹北萬聖大遊行 鄭朝方扮奇異博士與市民同歡

竹北萬聖大遊行今晚在高鐵新竹站前草坪登場，下午5點過後高鐵站周邊及萬聖大遊行派對主舞台區就聚集滿滿人潮，竹北市長鄭朝方也化身漫威主角「奇異博士」登場，更有大批家長帶小朋友變裝參與，湧入約5千人「遊街示眾」。

竹北市長鄭朝方表示，今年遊行路線從復興三路二段的高鐵前大空地出發，繞行草坪周邊幹道遊街，全程約1公里，未來這塊草坪將興建起超過200公尺高的竹北地標「宏匯新竹未來之心」，不過萬聖遊行派對仍會繼續辦下去。

今晚竹北萬聖大遊行開始前，身著奇異博士服裝的鄭朝方不斷被市民搶拍合照，甚至有全家大小特意變裝成中國殭屍造形，吸引不少民眾目光，就連新竹攻城獅籃球隊的啦啦隊「Muse Girls 慕獅女孩」，都在活動開場遊行前，特別攔下鄭朝方火辣熱舞，讓現場氣氛嗨到最高點。

竹北市公所今年為萬聖大遊行邀請超過10組萬聖派對人偶加入人群一同歡樂遊街，鄭朝方也與工作人員在遊行途中沿路發放萬聖節小禮物與糖果，讓不少小朋友超興奮。

不過除了萬聖遊行外，活動從今天下午就開始登場，今年融合電影交響派對，結合電影交響音樂，讓參與萬聖遊行的參與者，穿梭於經典動畫的音樂中，現場主舞台還有來自各地的表演團體，壓軸更由「狂美交響管樂團」帶來包含火影忍者、鬼滅之刃、咒術廻戰、航海王、名偵探柯南、七龍珠Z等多首電影配樂曲目。