新竹萬聖夜遊行「新政治提款機」穿機師服圍繞 邱臣遠扮悟空亮相

新竹市萬聖夜大遊行今晚登場，由於去年曾發生臉譜男事件，雖「新政治提款機」已發文不參加，但仍揪人將穿著機師服圍繞愛出國的代理市長邱臣遠。今邱臣遠也扮成七龍珠的悟空亮相，表示小朋友的遊行是否順利進行，是他最關心的。

新政治提款機前陣子才預告將升級成拉霸機參加萬聖遊行，不過24日「本機」卻突然發文表示「因擔心人身安全不參加了」，不過昨天看到8名臉譜男不起訴的新聞，又氣到在臉書表示要大家含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞邱臣遠，帶他飛高高，「反正他這麼愛出國，而且這樣也不會構成犯罪」。

對此邱臣遠今受訪表示，萬聖節大遊行是屬於新竹市所有的市民以及所有小朋友的，大家一起enjoy 這美麗跟幸福的夜晚，也呼籲所有參與的市民朋友都要注意自身的安全。

邱臣遠強調，小朋友遊行是不是能夠順利的進行，是他最關心的，讓大家一起期待今天的遊行能夠順利，把這個快樂的夜晚，留給新竹市。

新竹市警察局表示，萬聖節是一個帶來無限樂趣與驚喜的快樂活動，讓孩童裝扮成各種角色的有趣節日，為讓萬聖節活動順利進行，並避免活動突發狀況發生及因應緊急事故，警察局已預置機動快打處理小組，對於意圖滋事之人，將全程蒐證，並以優勢警力全力防制事故發生；若有現行犯除依法逮捕外，並與地檢署檢察官密切聯繫，偵詢後立即移送新竹地檢署偵辦。