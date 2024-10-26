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桃園電商基地再招募會員 針對銷售不足問題再檢討

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局於去年成立中路電商基地，至今已累計輔導超過270名電商創業者，提供各式課程及輔導，昨舉辦「掌握電商趨勢 電商基地會員招募說明會」。圖／青年局提供
桃園市青年局於去年成立中路電商基地，至今已累計輔導超過270名電商創業者，提供各式課程及輔導，昨舉辦「掌握電商趨勢 電商基地會員招募說明會」。圖／青年局提供

桃園青年局去年成立中路電商基地，至今累計輔導270名電商創業者，昨舉辦「掌握電商趨勢 電商基地會員招募說明會」，除介紹電商基地服務資源外，也攜手亞馬遜全球開店、遠傳friDay購物等合作夥伴，從境內電商到跨境電商，分享最新的電商產業趨勢及銷售秘訣，幫助創業者在瞬息萬變的新零售時代中，掌握全球電商的產業脈動。

桃園中路電商基地提供電商與創業課程、專業多媒體設備及場地租借、一對一輔導及電商產業鏈資源媒合等，並透過線上直播、團購及實體展售會等方式，協助在地品牌提升曝光度、拓展市場，為電商創業者提供全方位支持。

遠傳friDay購物總經理謝振豊以「國內電商新趨勢：friDay購物提供賣家新工具，幫助賣家抓住市場商機」為題，分享台灣線上零售產業的發展歷程及未來展望，friDay購物結合AI技術，大幅降低踏入電商領域的門檻，也創造不同於大數據所能帶給消費者的購物體驗，幫助賣家抓住市場機會，提升品牌競爭力。

亞馬遜全球開店區域拓展總監張育如則以「全球賣家成功秘訣：如何在亞馬遜開啟跨境電商之路」為題，帶出亞馬遜網站如何作為「新外貿時代的一卡皮箱」，協助台灣賣家進軍國際市場，從倉儲、物流、客服到促銷，提供完整的電商周邊服務，讓臺灣的創新產品更容易被世界看見。

青年局長侯佳齡說，有關近期報導指出電商基地銷售額不佳一事，基地在去年已透過MOMO購物、蝦皮拍賣及好賣+等平台上架超過600件商品，並運用直播、展售會及線上促銷等活動，幫助業者推廣其產品，每月營業額平均約為50萬元。

今年度檢討過去1年的執行經驗，併參採許多在地業者的建議調整執行重心，透過實作及訓練，務實的嘉惠更多桃園在地業者與品牌。同時配合方針調整，未來將輔導業者直接對接通路，故7月起陸續關閉線上銷售專區。青年局將持續關注民眾的需求，進而調整施政方向，針對不足之處我們虛心接受指教。

桃園市青年局於去年成立中路電商基地，至今已累計輔導超過270名電商創業者，提供各式課程及輔導，昨舉辦「掌握電商趨勢 電商基地會員招募說明會」。圖／青年局提供
桃園市青年局於去年成立中路電商基地，至今已累計輔導超過270名電商創業者，提供各式課程及輔導，昨舉辦「掌握電商趨勢 電商基地會員招募說明會」。圖／青年局提供

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