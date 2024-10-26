新竹北埔鄉主辦客庄盛會 大隘三鄉運動會今登場

2024大隘三鄉運動會今天在北埔國中舉辦，由寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉共同輪辦的大隘三鄉運動會已成為客庄一大盛會，今年也是運動會復辦後，北埔首度主辦，因此全鄉都動員起來十分重視，就連日本熊本縣合志市及菊陽町都特定組團前來考察。

鄉長莊明增表示，復辦大隘三鄉運動會不僅是為了凝聚3鄉居民情誼，更希望促進南北客庄之間的交流，落實「北大隘、南六堆」的精神，今年特別邀請苗栗、台中、高雄、屏東等客庄地區一同參與，以強化客庄情誼連結，超過3000名客家鄉親齊聚。

大隘三鄉運動會去年睽違40多年再度復辦，由寶山鄉主辦復辦後第一屆運動會，今年則輪到北埔鄉主辦，基於去年的成功經驗，北埔鄉公所今天擴大活動，將其升格為「大隘文化季」，活動內容包含文化展、膨風路跑及客家與國際音樂會，豐富多元的安排讓民眾深度體驗客家文化。

今天上午運動會開幕式上，由客家委員會參事吳克能、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠與寶山鄉長邱振瑋等一同見證聖火點燃，正式揭開一整天的賽事，運動會競賽項目多元，19日已率先展開球類賽事，並增設「鄉長盃」電競賽。

運動會上尤其受關注的是田徑賽事，還有趣味競賽同樣讓鄉親投入，滾鐵環、背穀包、採種搶收等都吸引不少鄉親報名參與，還增設象棋、跌三烏及四色牌等早年客家年節常見博弈活動，讓大朋友帶著小朋友一同重溫兒時遊戲，並讓年輕一輩更加了解客家文化的傳統韻味。

吳克能表示，大隘三鄉運動會雖在北埔舉辦，但來自全台各地的客家鄉親積極參與，猶如全國運動會的盛況。「北大隘、南六堆」的聯結正逐漸成形，相信大隘文化季將進一步讓「大隘」成為全台矚目的文化名片，團結合作的精神也將傳遞客家文化的感動至全國。