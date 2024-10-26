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創首例！桃園社宅禁菸仍違規 累犯屢勸不聽被下逐客令

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園社宅禁菸，出現首利因違規累犯被逐出社宅。圖／住宅發展處提供
桃園社宅禁菸，出現首利因違規累犯被逐出社宅。圖／住宅發展處提供

桃園市政府住宅發展處表示，今年8月起嚴格執行社宅禁菸規定，累犯3次就終止租賃契約；首件累犯住戶已被要求並於昨天搬離社宅，展現推動無菸社宅的決心。

首例抽煙被趕出社宅是位在八德的社宅，祖孫同住3房型月租一萬多元，是全新的社宅，如果到外面租同樣的房型超過2萬元；抽菸的是孫兒，多次被發現違規抽菸，知道沒辦法住下去以後，拜託管理中心給他一些時間找房子，終於在昨天搬出去。

住宅處表示，雖然沒有規定這樣的情形不能再申請社宅，不過都會留下紀錄，到時候會列入評審條件，另外，現在有上萬人排隊等社宅，重新申請的話至少要兩三年才有可能等到。

住宅處表示，禁菸新制實施以來有22位住戶因吸菸行為被舉報，其中1戶多次在室內開窗吸菸，鄰居不堪其擾，錄影舉報。住宅處規定社宅禁菸範圍包含室內及陽台禁吸菸，舉報及查證屬實，而且已達3次違規累積標準，依規定終止其租賃契約，住戶已於昨日搬出社宅。

住宅處說明，其他21戶是首次被舉報各記10點，有第2、3次將再記30點，如果和其他違規行為累計點數達60點者，一律終止社宅租賃契約。

社宅住戶先前在住戶座談會時紛紛表示，鄰居抽菸真的很擾鄰，甚至有不明菸頭掉到陽台，尤其因為社宅陽台是曬衣服的地方，如果左鄰右舍在陽台抽菸，菸味容易留在衣服上，在家𥚃抽菸，菸味也輕易飄入鄰居家中，造成居住困擾，非常支持市府推動無菸社宅政策，社宅環境大家應該要共同守護。

住宅處呼籲，目前12處社宅入住4211戶，排隊抽籤想入住的民眾很多，吸菸行為不僅危害自身健康，更會影響其他住戶的生活品質，請所有住戶共同遵守禁菸規定，共同營造一個健康、舒適的居住環境。住宅處及社宅服務中心將持續加強宣導與稽查，以維護所有住戶的健康權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

社宅都貼有禁言標示。圖／住宅發展處提供
社宅都貼有禁言標示。圖／住宅發展處提供

住戶 抽菸 桃園 社宅 禁菸 鄰居

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