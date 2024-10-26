苗栗市風箏文化暨客家美食節今登場 無風悶熱放飛不易

苗栗市公所今起一連兩天在後龍溪畔河濱公園舉辦風箏文化暨客家美食節，上午熱鬧開幕儀式後，卻因風況不佳，現場無風又悶熱，因放飛不易，各式造型風箏空中飛舞的壯觀景象，不如預期，刺激的特技風箏表演也被迫延後，待有風況時再登場。

公所指出，「苗栗風箏文化暨客家美食節」已經連續舉辦14年，每年精心量身設計具有客家特色的風箏，透過風箏將客家文化傳遞給更多的朋友。今年，特別結合了苗栗獨特的𪹚龍習俗，創作出象徵喜慶的「鞭炮」造型風箏，並邀請國內外風箏好手齊聚一堂，共同打造這場空中的視覺饗宴。

雖然今天風況不佳，但現場除了長達近10米的「鞭炮」造型軟體風箏，國內外風箏團隊也放飛各式龍造型風箏，苗栗的吉祥物「貓裏喵」更首次化身風箏，俏皮地飛上天。

除了風箏表演，以及客家美食嘉年華和菁市集外，今天晚上也特別安排「親子FUN電之夜」晚會，將帶來科技與奇幻相結合的精彩表演，包括大型夜光斑馬、叢林戰士特技秀、動物狂想曲和威尼斯魔術表演，並邀請深受小朋友喜愛的MOMO家族到場，讓家長與孩子共同享受歡樂時光。