苗縣泰安錦水溫泉飯店暫停營業1年 30員工遭欠薪470萬

苗栗縣泰安溫泉區的錦水溫泉飯店「內部整修 暫停營業」已有3個多月，引發關注，外傳疑有財務危機所致；縣府勞青處今天也證實，該飯店約30名員工，目前遭積欠薪資及資遣費共約470餘萬，將持續安排勞資調解或提起救濟訴訟。

錦水溫泉飯店以內部整修為由，今年6月下旬向縣府文觀局申請暫停營業一年，並從7月初開始在門口貼出「內部整修 暫停營業」公告，約30名員工也被迫頓失工作。

苗縣府勞青處長王浩中表示，目前約30名員工遭欠薪及資遣費共約470萬，雇主雖有提出申請大量解雇，但第一次勞資調解並未成立，縣府依法先對該業者開罰2萬元，後續將再接觸該飯店員工了解訴求，持續安排勞資調解或協助提起救濟訴訟。

王浩中表示，第一次勞資調解破局，雇主提出之後經營權若順利轉手，員工即能銜接繼續工作，因此暫不發放資遣費。

稍早，徐姓業者不願證實是否有經營困難或財務危機，僅低調表示目前還在考量是否全面整修重新再出發，或尋求他人接手運營，再過一個月就會有結果。