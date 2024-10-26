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桃蘆竹濱海市民活動中心動工 基地鄰南崁港舊址

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘆竹濱海活動中心動工，市長、立委、議員都到場。圖／桃園市政府新聞處提供
蘆竹濱海活動中心動工，市長、立委、議員都到場。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今日上午前往蘆竹區，出席濱海市民活動中心動土，並表示活動中心位置緊鄰物流園區、珍珠海岸計畫重點發展區域竹圍漁港，加上未來國1甲線銜接台66線增設系統交流道，勢必帶動區域整體發展。

民政局表示，蘆竹濱海市民活動中心工程總經費4000萬元由區公所執行，預計2026年4月完工，為地上2層總樓地板面積約200坪建築，1樓為市民集會場所，同時設置原住民族健康關懷站；2樓規畫里民服務中心及研習教室，提供社區辦活動，完工後可大幅促進濱海地區的社區發展。

民政局也指出，蘆竹濱海地區曾是舊南崁港，見證了桃園歷史的發展，富含文化及人文資產，因此新建的活動中心也特別規畫展示空間，保存南崁溪出海口的歷史遺跡，並展示舊港的文物，讓更多人瞭解這片土地的歷史變遷。

立法委員牛煦庭、市議員許清順、張桂綿、劉勝全、錢龍、蘆竹區長李岳壇都出席活動。

蘆竹濱海市民活動中心完工示意圖。圖／桃園市政府新聞處提供
蘆竹濱海市民活動中心完工示意圖。圖／桃園市政府新聞處提供

張善政 桃園 海地

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