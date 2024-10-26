聽新聞
0:00 / 0:00
桃蘆竹濱海市民活動中心動工 基地鄰南崁港舊址
桃園市長張善政今日上午前往蘆竹區，出席濱海市民活動中心動土，並表示活動中心位置緊鄰物流園區、珍珠海岸計畫重點發展區域竹圍漁港，加上未來國1甲線銜接台66線增設系統交流道，勢必帶動區域整體發展。
民政局表示，蘆竹濱海市民活動中心工程總經費4000萬元由區公所執行，預計2026年4月完工，為地上2層總樓地板面積約200坪建築，1樓為市民集會場所，同時設置原住民族健康關懷站；2樓規畫里民服務中心及研習教室，提供社區辦活動，完工後可大幅促進濱海地區的社區發展。
民政局也指出，蘆竹濱海地區曾是舊南崁港，見證了桃園歷史的發展，富含文化及人文資產，因此新建的活動中心也特別規畫展示空間，保存南崁溪出海口的歷史遺跡，並展示舊港的文物，讓更多人瞭解這片土地的歷史變遷。
立法委員牛煦庭、市議員許清順、張桂綿、劉勝全、錢龍、蘆竹區長李岳壇都出席活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言