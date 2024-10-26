桃蘆竹濱海市民活動中心動工 基地鄰南崁港舊址

桃園市長張善政今日上午前往蘆竹區，出席濱海市民活動中心動土，並表示活動中心位置緊鄰物流園區、珍珠海岸計畫重點發展區域竹圍漁港，加上未來國1甲線銜接台66線增設系統交流道，勢必帶動區域整體發展。

民政局表示，蘆竹濱海市民活動中心工程總經費4000萬元由區公所執行，預計2026年4月完工，為地上2層總樓地板面積約200坪建築，1樓為市民集會場所，同時設置原住民族健康關懷站；2樓規畫里民服務中心及研習教室，提供社區辦活動，完工後可大幅促進濱海地區的社區發展。

民政局也指出，蘆竹濱海地區曾是舊南崁港，見證了桃園歷史的發展，富含文化及人文資產，因此新建的活動中心也特別規畫展示空間，保存南崁溪出海口的歷史遺跡，並展示舊港的文物，讓更多人瞭解這片土地的歷史變遷。