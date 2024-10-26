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致敬警消！桃園八德「早到甜」即起穿制服或出示證件 可優先購餐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務。記者陳恩惠／翻攝

警方與消防員穿制服購餐屢遭惡意PO網公審時有所聞，桃園市八德區公園路的「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起將為消防和警察人員提供優先購餐服務，無論穿著制服或出示證件皆適用，藉此表達對警消無私奉獻的感謝和敬意及社會的溫暖與支持。

早到甜老闆表示，眾所皆知消防和警察人員在保護人民的生命財產扮演著重要的角色，警消的工作繁忙且工作時間長，三餐不僅無法在正常用餐時間吃飯，甚至有一頓沒一頓的，希望透過這個優先購餐服務，讓警消在忙碌的工作中，也能方便地享用早午餐。

老闆說，這項優先購餐服務適用於身著制服或出示有效證件的消防及警察人員，於「早到甜」每天早上5點至下午2點營業時間，為英雄們提供快速通道，讓他們在最短時間獲得所需餐點。

其實國外有不少國家也有類似做法，以美國來說，店家相當歡迎警察和消防員在執勤期間穿著制服購餐或內用，這個措施不僅提高了警消人員的工作效率，也提高了店家的見警率，可謂一舉兩得。

桃市消防一大隊大湳分隊長魏柏煜說，消防及警察人員的工時長及勤務的不定性，「早到甜」的優先購餐服務對警消相當有意義，於執勤期間能更有效率地補充能量，繼續為人民服務，同時也希望能激勵更多商家加入參與，一起支持警消優先用餐行列。

桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務，無論著制服或出示證件皆可。記者陳恩惠／翻攝
桃園市八德區「早到甜早午餐店」今天宣布，自即日起為消防和警察人員提供優先購餐服務，無論著制服或出示證件皆可。記者陳恩惠／翻攝

制服 桃園 警察

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