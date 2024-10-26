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苗栗文昌祠士子開中門祭聖 64歲博士彭松能搶「頭香」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天在苗栗市文昌祠舉辦2024士子開中門活動，10位博士及20位高考及格的士子披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，感受光耀門楣的至高榮譽。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天在苗栗市文昌祠舉辦2024士子開中門活動，10位博士及20位高考及格的士子披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，感受光耀門楣的至高榮譽。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為發揚客家地區耕讀傳家精神，今天在苗栗市文昌祠舉辦2024士子開中門活動，10位博士及20位高考及格的士子披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，感受光耀門楣的至高榮譽。

苗栗市文昌祠至今保持「開中門」的傳統習俗，縣府為獎掖文風，已邁入第18年連續辦理士子開中門活動，獲得熱烈迴響，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖活動。

今年開中門的10位博士：彭松能、周竹一、劉昌邑、張月珍、黃愷文、陳佑杰、楊融華、彭慧婷、張元昆、魏廷秝。20位高考及格士子：鍾孟琦、梁丹寧、劉劼政、楊玉晨、伍書萱、鍾佳妤、郭聖平、徐榮均、謝佩欣、賴曉君、李燕珊、張碧蓉、馮曼玲、陳怡帆、何筱薇、何欣怡、曾立君、陳功業、劉俊義、王偉倫。

其中，64歲彭松能4年前進入國立台北科大博士班，經過4年半時間取得博士學位，由於縣府舉辦的開中門活動名額有限且須現場報名，他在開始報名前1天帶著睡袋睡在縣府第2辦公大樓大廳搶得「頭香」，是第1位完成報名的士子。

客家戲曲劇團樂師張元昆曾擔任榮興客家採茶劇團、復興京劇團、國光劇團樂師，取得中央大學中文系戲曲組博士，西湖鄉僑文國小校長及3位國小老師也皆取得博士。年輕士子曾立君、劉俊義年僅22歲即高考及格，也有9位在縣府服務的高考及格士子。

在開中門儀式中，30位士子披紅挂綵，在鐘鼓聲中，依序從中門進入文昌祠，循古禮進行三獻禮祭聖，儀式莊嚴肅穆，並頒發士子獎牌、獎金，士子的家人、朋友都到場觀禮，分享榮耀。

縣長鍾東錦致詞時表示，期許士子們繼續充實自己，貢獻社會、國家，同時歡迎士子們返鄉服務，回饋鄉里、建設家鄉。

30位士子披紅挂綵，循古禮進行三獻禮祭聖後，縣府並頒發士子獎牌、獎金，士子的家人、朋友都到場觀禮，分享榮耀。圖／苗栗縣政府提供
30位士子披紅挂綵，循古禮進行三獻禮祭聖後，縣府並頒發士子獎牌、獎金，士子的家人、朋友都到場觀禮，分享榮耀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市文昌祠至今保持「開中門」的傳統習俗，縣府為獎掖文風，已邁入第18年連續辦理士子開中門活動，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖活動。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗市文昌祠至今保持「開中門」的傳統習俗，縣府為獎掖文風，已邁入第18年連續辦理士子開中門活動，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖活動。 圖／苗栗縣政府提供

客家 苗栗市 高考

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