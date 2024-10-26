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中壢殯葬園區車流量大路小 路只拓寬一半停了15年

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
中壢殯葬園區培英路未拓寬路段路幅窄。記者翁唯真／攝影
中壢殯葬園區培英路未拓寬路段路幅窄。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區培英路全長約1.4公里，是來往市立殯儀館的主要道路，平均6至8公尺寬的路幅難負荷與日俱增的車流。工務局表示，培英路後段位於農業區，尚未納入都市計畫，如地方確有開闢需求，並經市府瓶頸打通專案核准後，將先辦理都市計畫變更後，才能進行相關工作。

「現在沒有吉凶、大小日的差別」，議員劉曾玉春、忠福里長謝光輝表示，每天公祭出殯來往的車輛多，加上住家、上班族幾乎天天塞車，中壢殯儀館目前在擴建，明年完工後火化爐增加，附近民營的禮儀社也在擴建，屆時勢必有更多的公祭儀式，塞車問題更嚴重。

劉曾玉春指出，培英路是東西向，往新生路機捷，和施工中的中山高中豐交流道約650公尺，早在朱立倫任桃園縣長時就花了8000多萬元拓寬為12公尺，往東還有約750公尺，當時就說要分段分期拓寬，明顯有必要拓寬，不解為什麼15年來民代一直反映，都升直轄市了， 搞不清楚為什麼個既定政策拖這麼久。

議員黃崇真說，市府不怕花錢，培英路往東這段如果不拓寬，中壢殯葬園區的道路公共設施就不完整，況且民營殯葬業者當初在設置或擴充時，就依規定捐地，預留道路用地，市府要趕快作業，不要用經費預算問題當作藉口。

里長謝光輝的服務處就在培英路上，他說升直轄市前後一直反映，市政府希望協議價購，他還幫忙取得部分地主的同意書，有些地主是分割繼承只有幾十平方公尺，因為分散住外地，雖然還沒簽同意書，但都表示支持拓寬，感覺市府不積極，包括他建議在培英路西半段過新生路，往還在施工的中豐交流道開闢一條引道，讓出入中殯園區的車輛可以直接出入，減輕培英路的負荷，也沒被採納。

議員劉曾玉春表示，這些年地方民意代表包括他甚至立法委員都有提到，要市府拓寬培英路，不然這裡只有殯儀館，以前還有垃圾掩埋場一些嫌惡設施，經濟休閒建設都沒有，市政府要好好檢討，不要讓民眾覺得這麼多年沒有作為。

地政局說明，議員、里長爭取要拓寬的路段為非都土地，用地機關（工務局）要拓寬導路要先定線，然後假分割同時協議價購，價購不成再徵收和正式分割取得用地。

中壢 殯儀館 議員

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