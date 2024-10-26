全台最年輕清潔隊員僅17歲 單親少年賺錢為母分攤家計

桃園市環境管理處去年7月招451名清潔隊員，年僅15歲的莊智淇錄取，在滿16歲後於今年1月正式報到，成為全國最年輕的清潔隊員；出身單親家庭的他近日滿17歲，成熟懂事，白天工作，晚上進修讀書，靠雙手賺錢幫忙媽媽貼補家用，令人感動。

「上班第一天不習慣，不過一個禮拜就適應了。」莊智淇目前是中壢中隊廚餘組，每天一早就跟著2、3名「叔叔輩」的同事，巡迴近30個社區收集廚餘桶，搬運每桶重達60公斤的廚餘，雖然有機械車檯輔助，對體力是不小考驗。

傍晚5點後下班，莊智淇沒閒著，今年錄取中壢高商進修部，下班沒多久，就得趕傍晚5點50分的第一節課，晚上有4節課得上，即使白天工作都是體力活，他上課格外專心，課堂測驗成績名列前茅。

莊來自單親家庭，母親是新住民，在工廠上班獨自養育4個孩子，莊有2個哥哥、1個妹妹，大哥也是清潔隊員。他表示，大哥問他要不要「試試看」，他想了一天，了解工作環境和待遇，覺得能減輕母親的負擔，也有機會求學，何況工作很穩定，母親也支持他。

國中還沒畢業，莊智淇就抓緊複習題庫，準備清潔隊員筆試，體能測驗難不倒他，扛著15公斤沙袋，只花11.39秒跑30公尺；今年1月分發報到，全隊爭睹177公分、愛打籃球的「小鮮肉」新隊員。

2月領到首份薪水加獎金約4萬5千元，莊請全家人吃飯，也按規畫領了1萬元薪水給媽媽，貼補家用。靦腆的他說，媽媽、哥哥都很開心，媽媽辛苦養家，每天早起上班，回家還要煮飯，張羅，讓他很心疼，希望靠自己的力量，幫忙分攤家計。

16歲選擇當清潔隊員，同齡者多還在讀書。莊智淇坦言，多少會羨慕同學，但他很珍惜清潔隊員的工作，未來還沒想清楚要不要上大學，但目標先完成高職學業，未來計畫考職業駕照開垃圾車，薪資更穩定。