清潔隊員辛酸誰人知 忍受髒臭、職災風險還恐遭暴力攻擊

清潔隊員辛酸血淚誰人知。桃園市環境管理處轄下有2900多名清潔隊員，日曬雨淋忍受髒臭處理清運工作，但仍不時傳出遭攻擊事件，民眾都是因未依規定丟垃圾不聽勸就出手，今年發生2起，環保局支持提告，也盼民眾多點耐心、同理。

今年2月初，桃園區清潔隊員晚間沿街收運時，突然有男子在非收運點，硬要將資源回收物丟上車，還踹車拍打、辱罵叫囂等，清潔隊員見狀拿手機錄影蒐證自保，反遭男子拍落手機，還作勢要追打，清潔隊員提告妨害公務、侮辱公務員及毀損罪。

無獨有偶，10月間在觀音區，也有一名男子因不滿被清潔隊員勸導垃圾沒分類，一時惱羞成怒出手打人，清潔隊員被打到多處挫傷，還好送醫後無大礙，事後對出手的男子提出傷害、妨害公務告訴。

桃園市環境管理處長張書豪說，清潔隊員默默為著潔淨市容努力，除了平時收運垃圾廚餘、打掃環境之外，大型活動、颱風過境後也由清潔隊協助善後，清理樹葉枯枝等大小垃圾，不過，仍有清潔隊員遭到辱罵或攻擊事件，難免會打擊清潔隊員士氣。

去年桃園曾在短短半年內發生5起類似事件，張書豪說，今年清潔隊員遭暴力攻擊案件有減少，但仍零星發生，感嘆部分民眾仍存有清潔隊員處理髒臭垃圾，就是低人一等的心態，只要清潔隊員不幫忙就大小聲；曾有民眾發文抱怨清潔隊員不等他倒垃圾，但實情是民眾要丟好幾袋裝潢垃圾且體積較大，花費時間長，隊員無法久候。

「若發生暴力事件，絕對捍衛同仁。」張書豪說，雖未像外縣市添購秘錄器給清潔隊員，但垃圾清運車前、後都會有行車紀錄器，一旦發生糾紛或遭攻擊，都可透過影像還原，不要自己拿起手機反拍，以免激怒對方，也提醒清潔隊員若遭攻擊要警戒閃避，事後再提告捍衛權益。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華也說，清潔隊員工作不輕鬆，平時被垃圾包圍，也有職災風險，像是在商圈收垃圾，很多民眾吃完小吃，直接將竹籤丟進垃圾袋，隊員一抓垃圾包若不小心恐被竹籤穿刺傷，也不時傳出有隊員從後車斗摔落的意外，工會持續要求加強配備、改善作業方式。