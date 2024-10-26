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博士學歷加10分！竹北清潔隊招考主打高學歷 為哪樁？

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／連線即時報導
竹北市公所清潔隊面對人口快速增長及暴增垃圾量，明年將擴編人力。圖／竹北市公所提供
竹北市公所清潔隊面對人口快速增長及暴增垃圾量，明年將擴編人力。圖／竹北市公所提供

10月25日清潔隊員節剛過，清潔隊員工作穩定、薪水不差，近年各縣市招考清潔隊員，也屢有碩博士學歷者報考。竹北市公所近日招考清潔隊員，瞄準「高學歷」族群，博士學歷最高加10分、碩士加7分、學士加5分，民代持正反意見，也引發學歷歧視質疑。

竹北市公所回應，打造清潔隊品牌，才透過學歷、證照加分，鼓勵年輕人加入團隊，清潔隊員站在第一線，常與民眾互動，希望清潔隊成為竹北市門面。

比較竹北市鄰近的桃園市、新竹市與台中市，招考清潔隊員多限制國小或國中以上學歷，中市另設環保專業類組，規定大學以上學歷才能報考，不過各地對於高學歷都沒有加分機制。桃園市多年前曾祭出碩士學歷加分，遭民代質疑公平性，檢討後取消。

竹北市公所日前發出招考15名清潔隊員令，教育程度有加重計分，學士學歷加5分、碩士加7分、博士加10分；持有職業大貨車、大客車駕照及汽車修護證照者也加分。報名21日截止，吸引31人報考，其中2人有碩士學歷；31日面試、體能測試。薪資不分學歷，正式隊員月薪為4萬5750元。

針對主打招考高學歷清潔隊員，勞動黨竹縣議員羅美文直言「不應以學歷為絕對高分加分項目」，從事清潔工作者，在社會上是靠能力、資歷來強化不可取代性，偏重學歷可能讓具備專業能力、但無高學歷的人才被忽視，建議竹北市公所多評估現行招募制度，勿損害勞動者權益。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華也說，反對替高學歷加分，是變相剝奪學歷較低者就業權益，也讓招考競爭欠缺公平。很少聽過替高學歷加分，通常是幫中高齡、弱勢者加分，經詢問竹北清潔員工會也認為很奇怪。並強調高學歷並不代表具有清運專業能力，管理上也可能出現問題。

不過，多數竹北市民代表持正面看法，市代游雅婷說，竹北市人口達21萬人，明年可望打敗彰化市，會成為台灣第一大縣轄市，今年平均每月垃圾量3411公噸，清潔隊明年從204人擴編為235人，高學歷隊員有助於管理，讓作業更有效率。

市代何宜芯也說，將學歷、證照等納入加分項目，可吸引多元人才，竹北市環境與公衛日趨複雜，有證照、高學歷隊員，有助清潔隊升級，但也應重視實際工作能力與經驗。

市公所強調，從工作服設計、車輛機具升級改造清潔隊，研發廚餘傾倒機，降低職業傷害，聘請專業教練指導體能訓練，還請來王品集團指導服務品質，藉此升級清潔隊。

竹北市公所清潔隊近日招募高學歷人才，市公所目標將清潔隊打造成竹北門面形象，提升城市治理品質。圖／竹北市公所提供
竹北市公所清潔隊近日招募高學歷人才，市公所目標將清潔隊打造成竹北門面形象，提升城市治理品質。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所清潔隊近日招募高學歷人才，還設計新制服，目標將清潔隊打造成竹北門面形象，提升城市治理品質。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所清潔隊近日招募高學歷人才，還設計新制服，目標將清潔隊打造成竹北門面形象，提升城市治理品質。圖／竹北市公所提供

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