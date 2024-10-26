鳳鳴臨時車站將啟用 電桿還沒地下化 台電：11月中完工

台鐵鳳鳴臨時車站預計11月底完工啟用，新北市交通局表示，今年6月起即緊鑼密鼓、積極籌畫辦理行人通行環境、轉乘停車、大眾運輸等各項配套及整合工作，但目前車站前台電電桿地下化工程延宕，恐影響車站周邊交通整體進度，籲台電加快完成。

台電桃園區營業處表示，本案管路工程已洽鶯歌公所申請路證，若路證順利取得，預定10月底施工完成，地下化工程已安排在11月8日0時至6時停電施工，若工程進行順利預計11月中旬可拆桿，完成地下化。

交通局簡任技正吳政諺指出，台鐵鳳鳴臨時車站將為鶯歌鳳鳴地區和桃園市八德區的上萬名居民提供更便利的交通服務，全日將有130班次區間電聯車停靠服務載客。

交通局自6月起，每月舉行交通整合會議，車站周邊規畫237格機車停車格，112格汽車停車位，以及2處YouBike租賃站，4條公車路線停靠，以及畫設1378公尺標線型人行道等。

吳政諺說，車站前鳳一路上的3根台電電桿地下化工程延宕，使得道路刨鋪、標線型人行道劃設及建置Youbike租賃站等交通整合整體進度也連帶受到影響。

交通局呼籲台電公司儘速完成電桿地下化工程，以確保其他相關工程能順利推進，未來鳳鳴臨時站空間也將釋出支援永久站的交通設施運用，臨時站啟用後，市府會考量當地人口成長率、火車客運量及交通狀況，滾動式檢討設置更多便民設施。