苗縣公益彩券盈餘挹注兒少活動 22學校社團登台表演

苗栗縣政府社會處運用公益彩券盈餘經費委託委託頑皮豹愛心社策畫，昨傍晚起一連兩天在竹南運動公園舉辦「我的青春最精彩SHOW TIME」兒少唱跳社團表演活動，共有11所學校22個社團接力表演熱音、熱舞、韓研、吉化、國樂等才藝。

縣府表示，此項活動透過問卷方式，調查縣內12-18歲兒少參與各項活動的興趣，並邀請兒少開會討論後決定的方案，以使活動更貼近兒少需求，進而落實兒童權利公約的兒少表意權。

昨晚的開幕儀式中，縣府秘書長陳斌山及議長李文斌等多位議員，與現場青少年們共同宣示兒童權利公約，希望透過這項活動，讓更多青少年及民眾認識兒童權利公約，進而共同捍衛兒少權益。

陳斌山表示，希望參加演出的學校社團在這個舞台上盡情展現自我，讓青春不留白，也期望青少年從事正當休閒活動，遠離菸、酒、檳榔、毒品，同時提醒一定要記住「私密照不自拍、不傳送、不持有、不買賣」4句口訣，以保護自己。

昨表演的學校社團有頭份國中Dancing queen熱舞、奇奇侑侑二人組國樂、竹南國中A、B、C熱舞社、竹南高中吉他、熱音、苗栗高中TFG熱音、興華高中楓弦吉他。