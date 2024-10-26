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是否熄燈？苗縣泰安錦水溫泉飯店暫停營業近4個月

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
業者低調表示，目前還在考量是否全面整修重新再出發，再過一個月就會有結果。圖／翻攝錦水飯店官網
業者低調表示，目前還在考量是否全面整修重新再出發，再過一個月就會有結果。圖／翻攝錦水飯店官網

時序進入秋冬的泡湯旺季，苗栗縣泰安鄉第一家領有溫泉標章的錦水溫泉飯店，卻因內部整修已「暫停營業」長達近4個月，引發外界臆測是否財務面臨困境即將熄燈；對此，徐姓業者低調表示，目前還在考量是否全面整修重新再出發，再過一個月就會有結果。

苗栗縣政府文化觀光局指出，今年6月下旬確實接到業者因為內部整修，暫停營業一年的申請，而業者也已從7月初開始在門口貼出「內部整修 暫停營業」公告，雖然飯店官方網站還有相關資訊，但已無法進行訂房。

錦水溫泉飯店全國首座推行溫泉瑜伽的飯店，是當地泰安溫泉區的老字號飯店，服務有口皆碑，且業者熱心公益也備受讚揚，經歷疫情期間的低谷，近年旅客慢慢回流，但競爭激烈，平日住房率仍不高；這次選在即將到來的泡湯旺季「暫停營業」，引發外界關注。

徐姓業者，飯店開門營業已有21年之久，以團客為主，雖然收費與其他後起之秀相較是比較平價，但簡樸的內部設施確實已老舊，因此才有暫時停業全面整修的打算。

對於外界臆測是否因財務面臨困境，「暫停營業」是準備退場的前兆，徐姓業者並不願正面回應，僅說目前還在考量是否全面整修重新再出發，這個再過一個月就會有結果。

業者已從7月初開始在門口貼出「內部整修 暫停營業」公告，引發外界關注。圖／民眾提供
業者已從7月初開始在門口貼出「內部整修 暫停營業」公告，引發外界關注。圖／民眾提供

溫泉 苗栗縣 財務 飯店

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