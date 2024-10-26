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受竹科投保地影響 竹市連11年身心障礙進用率全國最低

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市勞工處遭審計部點名連續11年身心障礙者進用率連年全國最低，甚至有企業未足額進用期間達3年以上。圖／新竹市勞工處提供
新竹市勞工處遭審計部點名連續11年身心障礙者進用率連年全國最低，甚至有企業未足額進用期間達3年以上。圖／新竹市勞工處提供

新竹市勞工處遭審計部點名連續11年身心障礙者進用率連年全國最低，甚至有企業未足額進用期間達3年以上，且職業評量服務執行率未及8成。勞工處也說明，由於國內許多科技公司勞保投保地皆位於竹市，造成竹市進用率無法有顯著的提升。

審計部指出，政府為解決身心障礙者就業困難，推動義務機關進用身心障礙措施，且為了解決身心障礙者職場困難問題，辦理職業重建服務，不過新竹市身心障礙者進用率連年為全國最低，職業重建資訊及勞動參與率不足，又部分申請案件審查期程超逾規定，且職業評量服務執行率未及8成，有待研議有效輔導措施。

審計部統計，新竹市去年度應進用身心障礙者義務機關共計496家，法定應進用人數為3231人，但實際進用為3414人，實際進用率 105.66%，與同期間全國平均進用率介於148.98%至163.82%之間相較，相差約50個百分點，且已連續11年為全國進用率最低的縣市。

審計部更指出，新竹市近3年度未達法定進用機關分別為97、99家及88家，未足額進用人數各為191人、217 人及167人，其中部分企業未足額進用期間達3年以上，有待研議有效輔導措施，鼓勵義務機關進用身心障礙者。

新竹市勞工處說明，竹市近年身心障礙者進用率皆超過百分之百，其中今年8月進用率更達到123.24% ，由於國內許多科技公司勞保投保地皆位於竹市，即便廠區員工工作地於南科等其他縣市，但該地勞保數計算還是納入新竹市法定進用身心障礙者人數的母數，進而造成竹市進用率無法有顯著的提升。

勞工處強調，竹市為協助身心障者義務單位穩定身障員工就業，提供企業職務再設計服務，雇主進用身心障礙者，可申請每年職務再設計補助金額最高10萬元。

勞工處補充，今年為提升身心障礙者職業輔導評量服務量能，如有個案需要進行職業輔導評量，新竹市政府即以計時的方式進行職業輔導評量。

新竹市勞工處說明，由於國內許多科技公司勞保投保地皆位於竹市，進而造成竹市進用率無法有顯著的提升。圖／新竹市勞工處提供
新竹市勞工處說明，由於國內許多科技公司勞保投保地皆位於竹市，進而造成竹市進用率無法有顯著的提升。圖／新竹市勞工處提供

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