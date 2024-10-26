桃竹苗大矽谷計畫 卓榮泰視察苗栗提4水電方針

桃竹苗大矽谷計畫9月底獲行政院核定，行政院長卓榮泰昨到苗栗縣視察推動情形，提出水電供應4大方針，縣長鍾東錦趁機向中央爭取增設頭份交流道便道、設立竹南實驗中學，及興建天花湖水庫等計畫。卓榮泰責請國科會指派副主委，與苗栗縣對口處理。

國科會指出，因應大矽谷方案的優化園區科技廊道，預計在竹南園區東側、頭份交流道周邊、竹南擴大及崎頂產業園區3處，新增產業用地150公頃，將分期分區發展。國科會主委吳誠文說，產業、公司和人會進來，但電不會自己來，水也不會自己留下來，所以還要解決水電跟交通問題，才有利推動。

鍾東錦把握機會向卓揆爭取頭份第二交流增建完成前，先做便道紓解塞車，及同意設立竹南實驗中學計畫。卓揆視察園區供水基礎建設東興淨水廠時，鍾也希望中央支持興建環評已通過的天花湖水庫，對大矽谷計畫大有助益，行政院若要在苗栗擴建水電，縣府全力配合。

「以前的水灌溉良田，現在的水灌溉晶圓，水電皆為大矽谷計畫的基本工程。」卓榮泰說，天花湖水庫一案由經濟部審慎規畫，但需有妥善的回饋機制，不要影響交通、生活品質等，並強調政府在水電方面會透過開源、節流、調度、備援4方向全力進行。

卓榮泰說，要成功推動大矽谷等計畫，水電穩定供應相當重要。政府近年透過開源、節流、調度、備援等措施，靈活調度全台水資源；電力發展也一樣，政府正推動第二次能源轉型，積極推動深度節能及科技儲能，同時也投入5600億元推動「強化電網韌性建設計畫」，並要求關鍵區域及與民生的關鍵工程須提前4年於2028年完工。