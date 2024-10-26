竹市萬聖節遊行 警防重演「臉譜男」事件

新竹市政府去年辦萬聖大遊行，發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」爭議事件，臉譜男涉強制罪遭法辦，檢方低調在1月就以不起訴偵結。新竹市萬聖大遊行今晚登場，警方已升級預置機動快打處理小組，意圖滋事者將全程蒐證。

去年10月28日晚間，扮成「新政治提款機」者現身竹市萬聖大遊行，裝扮嘲諷市長高虹安挖棒球場、入住回建築等爭議，但遭8名「臉譜男」包圍，還吐煙、嚼檳榔，遭涉犯強制罪嫌移送檢方。

經記者追查，此案今年1月以不起訴簽結。據了解，檢察官認為8名臉譜男當下未用強暴或脅迫手段，也沒有主觀上強迫他人行無義務之事或妨害其行使權利，不符強制罪要件。

時隔近1年，新竹市萬聖大遊行今晚7點將於市府前廣場登場，遊行隊伍將沿著東門圓環及護城河繞行，並安排表演與市集等活動，市府歡迎大小朋友裝扮變身。

不過，「新竹市新政治」臉書粉專接連發文提到，「新政治提款機」原本擔心人身安全不參加今年萬聖遊行，但看到臉譜男不起訴新聞後，直言「困惑」，按此標準，推薦大家可以一起含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞代理市長邱臣遠「帶他飛高高」。

新竹市文化局指出，市府歡迎民眾發揮創意以喜愛的扮裝參與遊行，如有抗議示威行為影響遊行，將以柔性勸導優先處理。並強調會場全面禁菸，禁止燃放煙火或鞭炮及攜帶危險物品。

新竹市警察局也強調，將秉持「事前預防、事中應變、事後處置」處理原則，若有現行犯將依法逮捕，提高活動安全維護部署。