2024桃園設計獎新增AI生成圖 展現桃園之美獲金獎

桃園市青年局今舉行2024桃園設計獎頒獎典禮，今年共1013件參賽，有三大組別「高中職組」、「新銳設計師組」以及「企業出題組」，157件傑出作品成功入圍。桃園市長張善政表示，青年局主辦此競賽，目的希望能提供青年發揮創意的舞台，期許所有參賽隊伍都能將這次競賽經驗化為自己未來事業發展重要的基石。

其中，因應AI浪潮，桃園設計獎今年也首度設立「AI人工智慧生成創作類桃園之美」，最終學生組作品我看見的桃園，及社會組作品龍吟蒼穹間，跡隱千古潭分別榮獲金獎殊榮。空間設計類則由學生組作品O-oyster及社會組作品歸回Return拔得頭籌，榮獲金獎。

此外，其他優秀作品也備受關注，如高中職組平面設計類金獎遊洋、高中職組動畫影音類金獎Dear Cimelia、新銳設計師組視覺商業設計類金獎神龍鬧鎮LONG TIME NO SEE 2024、新銳設計師組數位與多媒體設計類金獎泅 Set Sail。

張善政說，因應全球AI科技浪潮，今年也特別新增「AI人工智慧生成創作類-桃園之美」競賽項目，鼓勵參賽者運用AI生成技術展現桃園在地特色，並期許透過AI新技術的導入，能提升設計作品的創新層次，讓桃園的設計產業更上一層樓。

青年局表示，今年桃園設計獎共有157件作品入圍，並於桃園設計庫展出至11月10日，展覽內容涵蓋平面設計、動畫製作、產品及商品設計等多元作品，展現桃園設計新世代的創意實力，歡迎對設計有興趣的朋友前來參觀。不方便前來展覽的市民朋友，也可透過青年局今年首推的「數位典藏」於桃園設計獎官網欣賞，更多詳細資訊可上桃園設計獎官網查詢。