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臉譜男獲不起訴 「新政治提款機」怒揪穿機師服包圍邱臣遠
新竹市去年萬聖夜大遊行有民眾裝扮成「新政治提款機」，引來多名臉譜男抽菸包圍，新政治提款機昨晚才發文表示不參加萬聖遊行，但聽到臉譜男不起訴消息，氣到發文表示，將穿著機師服圍繞愛出國的代理市長邱臣遠「帶他飛高高」。
新政治提款機前陣子才預告將升級成拉霸機參加萬聖遊行，不過昨晚「本機」卻突然發文表示「因擔心人身安全不參加了」。
不過新政治提款機今天看到8名臉譜男不起訴的新聞，又氣到在臉書表示，「令本機感到相當困惑」，但本機尊重司法的裁定，不會像民眾黨一樣無腦，訴諸司法迫害。
新政治提款機強調，當初並不想走上司法途徑，就是因為有民眾黨的議員說他在自導自演，這口氣讓他咽不下去，面對這種廉價的栽贓抹黑，他只能透過司法，把這8個「罪犯」揪出來，讓社會大眾看看他到底是不是在自導自演。
新政治提款機氣憤表示，按照這樣的標準，本機推薦大家，明天當邱臣遠在遊行隊伍中時，大家一起含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞邱臣遠，帶他飛高高，反正他這麼愛出國，而且這樣也不會構成犯罪。
新政治提款機表示，他還是要向廣大的家長說，就算最後是不起訴處分，但並不代表「抽著菸」、「嚼檳榔」、「包圍人」是正確的行為，新竹市是兒童城市，希望新竹市的孩子，未來不要像他們一樣，「我們要教導我們的下一代，不要貪污、不要圖利、不要收賄」。
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