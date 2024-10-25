潭美颱風增降雨 阿姆坪防淤隧道已排淤25萬立方公尺

潭美颱風導引東北季風在東北部降下豪雨，水利署北區水資源分署於今日中午12時開啟阿姆坪防淤隧道閘門，順利將15萬立方公尺土砂帶出沖淤池，加上前次凱米颱風沖淤10萬立方公尺，今年已發揮沖淤25萬立方公尺土砂成效。

北水分署統計石門水庫近三日累計降雨約68毫米，今日上午11時水庫入流量約每秒172立方公尺，評估水庫水位已達滿庫245.01公尺，具有啟動阿姆坪防淤隧道條件，故於12時開啟閘門每秒100立方公尺沖淤作業，順利將存放於沖淤池內15萬立方公尺土砂帶出，讓後續沖淤池可再抽泥堆淤。