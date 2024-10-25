潭美颱風增降雨 阿姆坪防淤隧道已排淤25萬立方公尺
潭美颱風導引東北季風在東北部降下豪雨，水利署北區水資源分署於今日中午12時開啟阿姆坪防淤隧道閘門，順利將15萬立方公尺土砂帶出沖淤池，加上前次凱米颱風沖淤10萬立方公尺，今年已發揮沖淤25萬立方公尺土砂成效。
北水分署統計石門水庫近三日累計降雨約68毫米，今日上午11時水庫入流量約每秒172立方公尺，評估水庫水位已達滿庫245.01公尺，具有啟動阿姆坪防淤隧道條件，故於12時開啟閘門每秒100立方公尺沖淤作業，順利將存放於沖淤池內15萬立方公尺土砂帶出，讓後續沖淤池可再抽泥堆淤。
阿姆坪防淤隧道自2017年開工，去年2月13日完工沖淤是國內水庫清淤新技術，有別於水力排砂須於大流量期間始能操作，其操作條件更具彈性，操作次數越多，沖淤數量也越多，具有提升石門水庫減淤延壽成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言