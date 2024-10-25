新竹竹蓮寺捐贈3台警車 主委許修睿盼各界成為警察後盾

新竹市竹蓮寺在主委許修睿的帶領下，捐贈警察局2輛巡邏車及1輛偵防車，總價值達278萬5000元，讓警員在維護地方治安上，能有更好的巡邏、偵防利器，守護市民生命財產安全。代理市長邱臣遠也代表警察局接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品。

竹蓮寺秉持觀世音菩薩善德永續的精神熱心公益，自2015年起已捐贈新竹市政府3000顆住警器、1輛巡邏車、3輛救護車及3輛水箱消防車，今天再捐贈總價值超過278萬元的巡邏車2輛及偵防車1輛，持續回饋竹市地方鄉里奉獻愛心。

邱臣遠表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，竹蓮寺捐贈的巡邏及偵防車，加速了警用車輛的汰舊換新，強化警方執勤的機動性，迅速到場嚇阻犯罪，協助市府打造宜居城市。

邱臣遠也說，市府自去年起將警察局每月超勤加班費上限調整至1萬9000元，健康檢查經費提升至4500元和7500元。今年更採購8部警用汽車和36部警用機車以充實裝備，近期在「全國同步查緝車手專案行動」獲評核第一名，也破獲全台最大的栽種大麻製毒工廠案。

新竹市竹蓮寺主委許修睿表示，警察的工作相當辛苦，今天竹蓮寺捐贈2輛巡邏車及1輛偵防車，來加強警察的工作效率與設備，期望拋磚引玉，讓各界都能夠來支持警察局打擊犯罪與維護治安的工作，大家一起來做警察的後盾。