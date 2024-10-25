桃園新屋中正路市場攤商混亂 地方盼整頓或設徒步區

桃園市新屋第一公有零售市場攤商共56攤，不過除市場內的攤商外，幹道之一的中正路上也有許多攤販，導致交通紊亂，民代表示，汽機車及行人交織相當危險，希望市府能有魄力解決，權衡交通及攤商生意。桃園經濟發展局回應，目前仍請警察加強疏導中正路及周邊道路。而依據桃園市攤販集中區管理自治條例，攤商可依法提出攤集區申請。

新屋第一公有零售市場興建於1999年，是在地民眾採買重要市場，市議員陳睿生表示，市場內空間不大，無法滿足地方民眾採購需求，因此中正路整段變露天市集，每逢假日中正路就有滿滿的攤商供地方民眾採購，民眾也早已習慣直接騎車開車在外圍採買。

陳睿生建議，中正路可比照中壢夜市一樣白天是道路晚上封路做夜市，讓市場實施假日交通管制，在人潮最密集的時段疏導車輛，避免民眾與車輛爭道，除了減少交通事故的發生，也保障民眾的安全。

陳睿生說，市府也應該整合市場內攤商，讓民眾習慣到市場內採購，並讓外攤成立自治會，讓大家能有統一窗口，一同討論如何整合改善。

經發局市場科表示，經查新屋市場外圍道路空間除少數流動攤販外，大部份為既有店家將店內設備外推占用，相關違規人員非僅由流動攤販組成，另今年5月17日會勘，若施行交管則影響合法攤商及用路人權益，故暫維持現狀，並請警方加強取締。

市場科說，依「桃園市攤販集中區管理自治條例」第16條規定，交通要道、交流道、市場、學校及醫院周邊200公尺內不得設置攤販集中區，但2011年以前已許可設置或事實存在，公眾周知者不在此限。倘外圍流動攤販有成立攤販集中區意願，須備妥前開自治條例所列相關證明及申請文件，依法提出申請並經本府相關單位審查核可後方能成立，尚未合法設立前將函請市府警察局依權責卓處。